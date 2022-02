Alexandre dá 15 dias para PGR opinar sobre relatório da PF que apontou ‘atuação direta’ de Bolsonaro em fake news sobre o sistema eleitoral Ministro do STF também autorizou compartilhamento de provas colhidas na investigação sobre a live promovida pelo presidente para atacar as urnas com o inquérito das milícias digitais e com o procedimento do TSE que se debruça sobre desinformação e ameaças às eleições