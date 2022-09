Alexandre rejeita pedido da PGR e mantém investigação e bloqueio de contas de empresários bolsonaristas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou recurso da procuradoria-geral da República que buscava anular a decisão que determinou buscas e o bloqueio de contas de empresários bolsonaristas. O magistrado entendeu que passou o prazo para a PGR questionar a decisão proferida no dia 19 de agosto.

“O agravo regimental interposto pela Procuradoria Geral da República é manifestamente intempestivo, pois foi

protocolado somente em 9/9/2022, após 18 dias da intimação, quando já esgotado o prazo de 5 dias previstos no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, registrou o ministro.

A data de intimação da PGR sobre a decisão que autorizou a operação contra aliados de Bolsonaro virou pivô de embate entre o Ministério Público Federal e o Supremo.

Enquanto o chefe do MPF, Augusto Aras, afirmou que ‘tomou conhecimento da existência’ da investigação somente na manhã em que foram cumpridas as diligências, o ministro do Supremo divulgou certidões que, segundo ele, comprovam que a Procuradoria foi ‘intimada pessoalmente’ de sua decisão.

(em atualização)