Alexandre envia à Procuradoria Eleitoral caso de deputado que atacou jornalista para ‘medidas cabíveis’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, pediu na noite desta quarta-feira, 14, que a Procuradoria Eleitoral de São Paulo investigue os ataques do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) à jornalista Vera Magalhães.

Documento O despacho do presidente do TSE PDF

O despacho foi enviado ao vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, para que a Procuradoria em São Paulo analise “eventuais providências que entender necessárias”.

“Considerada a gravidade do ocorrido, determino o encaminhamento do referido link da matéria ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que possa dar o devido encaminhamento ao Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo de ser analisada eventuais providências que entender necessárias”, escreveu o presidente do TSE.

Uma investigação criminal já foi aberta pelo Ministério Público de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado também deve abrir um processo que pode resultar na cassação do deputado.

Este senhor é deputado estadual bolsonarista em SP. Se chama Douglas Garcia. Veio me xingar, me agredir, enquanto eu estava sentada no debate. É assim que essas pessoas trAtam a imprensa pic.twitter.com/bIAmzhTnWO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

Vera Magalhães foi hostilizada durante o debate para o governo de São Paulo promovido ontem pela TV Cultura, pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo portal UOL.

Garcia usou o celular para gravar o momento em que aborda a jornalista para chamá-la de “vergonha para o jornalismo brasileiro”, reproduzindo os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) há duas semanas.

Entidades da imprensa, presidenciáveis e candidatos ao governo de São Paulo repudiaram os ataques e manifestaram solidariedade à jornalista. O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) também lamentou o episódio. Douglas Garcia entrou no evento com um convite cedido pela campanha dele.