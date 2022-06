Alexandre diz que Judiciário vai ‘permanecer independente, corajoso, competente e destemido’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira, 29, que o Poder Judiciário continuará resistindo aos ataques antidemocráticos.

“Quando o Poder Judiciário é altivo, respeita a sua independência, aí se parte para o conflito, para a ofensa, para as agressões”, afirmou em palestra no X Fórum Jurídico de Lisboa. “O Brasil sabe como manter a sua democracia e o Poder Judiciário vai permanecer independente, corajoso, competente e destemido.”

Moraes é relator de duas investigações que se debruçam sobre investidas contra o Judiciário: o inquérito das fake news, sobre ofensas, ameaças e notícias falsas contra os ministros do STF; e o inquérito das milícias digitais, que mira a atuação de grupos organizados na internet para espalhar ataques contra as instituições democráticas. Ambos fecharam o cerco contra apoiadores do governo e contra o próprio presidente Jair Bolsonaro (PL). Com o avanço das apurações, o ministro virou um dos alvos preferenciais da militância bolsonarista.

“É uma cartilha que foi construída aos poucos, já há 10, 15 anos, e ganhou muita força em virtude das mídias sociais. Todos os democratas subestimaram a força das mídias sociais, mas o que foi subestimado não é mais. Hoje, no Brasil e no mundo, nós já sabemos como essas milícias digitais que atacam a democracia funcionam”, defendeu.

Em sua exposição, Moraes disse que a atuação desses grupos é orquestrada para corroer a democracia ao tentar minar a liberdade de imprensa, a confiança nas eleições e a independência do Poder Judiciário.

“Não há democracia sem o respeito a esses três pilares. Infelizmente, em vários locais do mundo pelo menos um, e às vezes todos esses pilares, vêm sendo atacados de uma forma nova”, disse. “Esse é exatamente o perigo que vivemos hoje a partir da criação, constituição e funcionamento, no mundo todo, dessas verdadeiras milícias digitais. Não é uma coincidência, não foi de repente. É algo pensado, estudado, competentemente planejado e constantemente executado.”

O ministro, que em agosto assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou ainda que o sistema de votação pode ser “aperfeiçoado”, mas criticou ataques infundados contra o processo eleitoral.

“O aperfeiçoamento dos instrumentos democráticos, da forma de escolha, da relação entre os Poderes: tudo isso é saudável, é necessário, eu diria mais, é imprescindível para o fortalecimento das regras democráticas”, destacou.

No entanto, para Moraes, as investidas recentes contra o sistema de votação não têm como objetivo fortalecer a democracia, pelo contrário: “Não se enganem: não importa como são, serão ou foram feitas as eleições. O que importa é atacar as eleições, deslegitimar as eleições”, pregou. “Se voto fosse por escrito, se atacaria o voto por escrito. Se o voto é por urna eletrônica, então vamos atacar o voto por urna eletrônica. Se mudar, vamos atacar o que muda também. A ideia é deslegitimar as eleições, a escolha democrática.”