Alexandre expede nova intimação e dá 24 horas para Telegram indicar representação no País e excluir publicação de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, expediu neste sábado, 19, uma nova intimação para que o aplicativo de mensagens Telegram cumpra, em 24 horas, determinações judiciais ainda não atendidas pela plataforma: a exclusão de uma publicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro; a indicação, em juízo, da representação oficial da empresa no Brasil; a exclusão de um canal investigado no inquérito das fake news; e a prestação de informações sobre providências adotadas para o combate à desinformação.

No despacho, o ministro reconheceu o cumprimento parcial de ordens anteriores, como a exclusão de perfis ligados ao blogueiro bolsonarista foragido Allan dos Santos, mas ressaltou que a empresa deverá cumprir integralmente as ordens por ele emanadas para reverter a suspensão imposta em despacho tornado público nesta sexta-feira, 18.

Considerando o atendimento parcial de tal decisão e ainda o estabelecimento de contato entre a plataforma e a corte máxima, o ministro entendeu que seria ‘pertinente’ intimar a empresa mais uma vez e lhe dar ‘nova possibilidade para efetivar o cumprimento das determinações faltantes’.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO

No despacho, Alexandre narrou que, após ser intimado da decisão proferida na quinta-feira, 17, o Telegram enviou e-mail à Polícia Federal e ao próprio STF informando o cumprimento parcial das decisões. Na mensagem, a plataforma lamentou pelo problema de comunicação com a corte máxima e informou que bloqueou mais de 30 contas que apresentavam variações do nome do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Além disso, a empresa registrou que indicaria um representante oficial no Brasil para lidar com situações mais urgentes.

