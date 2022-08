Alexandre é sorteado relator de ação que atribui ‘negligência e inércia’ a Bolsonaro no combate à varíola dos macacos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator da ação ajuizada pelo PSB na corte máxima contra suposta ‘falta de gestão institucional’, ‘negligência e a inércia’ do governo Jair Bolsonaro quanto ao combate à varíola dos macacos.

O partido pede que a corte determine, à União e aos Estados, a construção de um plano nacional ‘operacional e eficiente’, segundo critérios técnicos e científicos, de combate à disseminação da doença.

Ao acionar o STF, o PSB, alegou que a conduta da União quanto à varíola dos macacos ‘viola, sistematicamente, os princípios democrático, da saúde e da proteção à vida, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso’.

Segundo a legenda, ‘a recusa sistemática do Estado em proporcionar condições minimamente razoáveis’ de controle da disseminação da doença e a ‘falta de articulação nacional para distribuição e aplicação das vacinas revelam retrocesso em matéria constitucional’.

O partido argumenta ainda que a ‘a inatividade estatal viola também a jurisprudência do STF, desenvolvida no contexto da pandemia da covid-19, acerca da necessidade de proteção à saúde pública como um direito indisponível e irrenunciável’.

Segundo o PSB, o Supremo ‘tem enfatizado que o princípio constitucional da precaução deve orientar as políticas públicas e gerenciar os riscos coletivos in dubio pro salute, com o devido planejamento estatal das políticas públicas e com estratégia multilateral’.