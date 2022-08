Alexandre de Moraes entrega a Bolsonaro convite para sua posse na presidência do TSE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 10, para entregar ao presidente Jair Bolsonaro (PL) o convite para sua posse no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorre no próximo dia 16. O magistrado é o principal alvo dos ataques do chefe do Executivo ao Judiciário e presidirá a Corte durante a eleição. Ele estava acompanhado do ministro Ricardo Lewandowski, que assumirá a vice-presidência do Tribunal.

Na última sexta-feira, 5, Moraes rejeitou um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para arquivar um inquérito que apura o vazamento, por parte de Bolsonaro, de dados sigilosos de outro inquérito, da Polícia Federal, sobre as urnas eletrônicas. No TSE, o ministro será o relator da candidatura do chefe do Executivo à reeleição.

Em 22 de junho, Bolsonaro e Moraes se encontraram num jantar em homenagem aos 20 anos do ministro Gilmar Mendes no Supremo, organizado na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Lewandowski também estava presente e fez um discurso a favor da democracia. O encontro ocorreu quatro dias após o chefe do Executivo insinuar que Moraes teria descumprido um acordo que teria sido firmado entre os dois em setembro do ano passado.

O presidente já havia tocado no assunto em 7 de junho, mas foi desmentido pelo ex-presidente Michel Temer, que intermediou a ligação entre os dois, na esteira das tensões causadas pelos atos antidemocráticos do 7 de Setembro de 2021. Temer disse, em nota oficial, que não houve qualquer “condicionante” na conversa entre Bolsonaro e Moraes.

Nas manifestações de 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro declarou à multidão presente na Avenida Paulista, em São Paulo, que não cumpriria mais decisões de Moraes. A fala gerou uma crise institucional no País e Bolsonaro teve de divulgar uma carta pública de recuo, escrita pelo ex-presidente Michel Temer.

Desde então, contudo, o presidente voltou a atacar o Judiciário, em geral, e os ministros do Supremo, em particular. O chefe do Executivo também semeia dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, sem apresentar provas de irregularidades.