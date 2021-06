Alexandre cassa decisões da Justiça do Rio Grande do Sul que bloquearam R$ 2,8 milhões do Senado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal acolheu pedido do Senado e cassou decisões do juízo da 8ª Vara Cível de Porto Alegre que determinaram o bloqueio de R$ 2.835.420,85 da Casa Legislativa. As decisões questionadas foram dadas a pedido de empresas prestadoras de serviço que pretendiam receber valores previstos em contrato, inclusive para pagar verbas trabalhistas aos funcionários terceirizados do Senado.

Ao Supremo, a Mesa do Senado Federal alegou que os despachos questionados afrontam decisões em que o Supremo afastou a constrição judicial indiscriminada de verbas públicas, seja na modalidade bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiro.

O ministro Alexandre de Moraes entendeu que as decisões do Juízo da 8ª Vara Cível caracterizam ‘indevida ingerência judicial’ sobre o fluxo de pagamentos do Senado e impõem ao ente público ‘verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal’. Para o ministro, houve violação dos princípios da separação dos Poderes, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos.