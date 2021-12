Alexandre manda Bolsonaro se manifestar sobre denúncia de intimidação a servidores da Anvisa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste, em 48 horas, sobre o pedido do senador Randolfe Rodrigues para que o chefe do Executivo seja investigado por suposta intimidação a servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O despacho foi assinado na quarta-feira, 22.

O ex-vice-presidente da CPI da Covid acionou a corte máxima após Bolsonaro, em ‘live’ realizada no último dia 16, dizer ter pedido “extraoficialmente” os nomes dos responsáveis pela decisão de autorizar a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos.

A autarquia reagiu de forma dura às declarações, dizendo “repudiar com veemência” ameaças feitas contra funcionário do corpo técnico do órgão.

Sem citar o nome do presidente, a associação dos servidores da agência, a Univisa, afirmou que “a intenção de se divulgar a identidade dos envolvidos na análise técnica não traz consigo qualquer interesse republicano”.

O deputado Reginaldo Lopes também acionou a corte máxima contra Bolsonaro em razão do episódio, atribuindo ao presidente suposta incitação de ameaças contra servidores da Anvisa.

Para o deputado, a declaração de Bolsonaro ‘animou’ pessoas a ameaçarem os servidores públicos – ‘o que, no mínimo, foi um risco assumido pelo noticiado, ao menos em tese’.

A vacinação de crianças enfrenta resistência por parte do governo Jair Bolsonaro, que anunciou que tal imunização só se dará com prescrição médica e autorização dos pais. A medida contrariou especialistas, que apontaram desnecessidade da medida, já que as vacinas são eficazes e seguras.

Acionado pela Rede Sustentabilidade, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu cinco dias para que o Executivo explique a necessidade de apresentação do documento para a imunização infantil.