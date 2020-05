Alexandre Belmonte, ministro do TST, discute desafios trabalhistas após dois meses de Covid-19

Os desafios trabalhistas surgidos com a crise provocada pela Covid-19 serão discutidos nesta quarta-feira, 20, a partir das 19h, na TV ConJur.

Participam do debate virtual o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Alexandre Belmonte, o juiz do Trabalho e presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT), Otávio Calvet, o advogado e consultor da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Pedro Capanema, e as advogadas Priscila Fichtner e Mirela Saár.

Após dois meses de pandemia no Brasil, os especialistas vão refletir sobre temas da área trabalhista que ainda carecem de definição, como home office, acordos com empregados já aposentados, acordos nos cargos de confiança e trabalhadores do grupo de risco.

Assuntos mais amplos, como decreto que reconheceu e declarou o estado de calamidade em decorrência do coronavírus e a suspensão da prescrição, as obrigações assumidas nos acordos judiciais, as negociações individuais e audiências virtuais com garantias constitucionais de ampla defesa também serão debatidos.