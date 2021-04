Alexandre aciona TSE e TCU para apurar pagamentos de candidatos, partidos e órgãos públicos a empresas investigadas por disparo em massa de notícias falsas Ministro do Supremo Tribunal Federal pediu compartilhamento de informações no âmbito do inquérito das fake news, prorrogado até julho, para verificar de companhias foram contratadas para impulsionar ataques e ameaças aos membros da Corte