Ainda teremos clientes amanhã?

A resposta depende de estarmos dispostos a fazer alguns movimentos hoje: em dias de transformações rápidas, ninguém pode ser dar ao luxo de ficar parado. É curioso, e há várias formas de dizer isso, porém em síntese: a mudança chega chegando.

Funciona mais ou menos assim: uma garota está se movendo com pressa no aeroporto e de repente sua mala quebra, deixando para trás uma trilha de roupas — inclusive íntimas. Ela se motiva a criar um tipo de malas coloridas, customizadas, com wi-fi, USB e espaços condicionados — que recebe o nome de Away, impacta em definitivo uma indústria e hoje já vale 1.4 bilhão de dólares.

Ou um homem finaliza uma corrida de 10km e quando vai comprar algo para se hidratar, se depara com um freezer cheio de bebidas com açúcar. Então produz um chá engarrafado com gosto de folha que termina derrubando gigantes, vendendo US$ 100 milhões por ano e comprado pela Coca-Cola — em busca da next billion dollar brand.

Costumamos, de forma equivocada, tratar a inovação como algo distante. A transformamos em uma atividade departamental, e nem sempre fazemos as melhores perguntas. No livro Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, o estrategista canadense Henry Mintzberg nos lembra que os imperativos “seja inovador” ou “pense com audácia” afastam a criatividade para uma ilha de isolamento: colocar os gerentes em volta de uma mesa com o briefing repentino de pensar disrupção é uma das melhores maneiras de justamente suprimir isso.

A vida e a própria experiência estão o tempo todo a teste, de modo que é muito possível que os movimentos e as próprias insatisfações de consumidores comuns um dia cheguem a reflexões sobre aquilo que nós mesmos entregamos. E por que não somos nós mesmos a fazer as perguntas incômodas? Por que, na medida em que nossas empresas crescem, tendemos a tapar com processos os nossos equívocos e com antolhos a nossa visão periférica? Por que não exercitamos mais situações nas quais nos colocamos verdadeiramente nos sapatos dos clientes, para ver onde eles apertam? Por que não fazemos como Stacy Brown, fundadora da Chicken Salad Chick, que na janta com seus pais discutia problemas e soluções sobre quaisquer situações vivenciadas ao longo de um dia?

Esta poderia ser uma ideia interessante para fazer a inovação transitar de modo mais fluído em nossas empresas. Provocar o debate sobre a solução de problemas diversos pode fazer com que possamos em breve solucionar inclusive os nossos.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe