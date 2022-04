Ainda sobre as sanções dos EUA e da Europa à Rússia

Passadas sete semanas da invasão da Rússia à Ucrânia, o tema das sanções impostas à Rússia pelo Ocidente merece considerações mais atuais.

Isto porque, tão logo deflagrada a guerra, publicamos nesse espaço apontamentos a respeito dos Decretos dos EUA sobre as sanções econômicas e a necessária observância ao due process of law para sua aplicação, em artigo de título “Os Decretos de Biden e a Responsabilidade penal objetiva”, de 11 de março de 2022.

Com a manutenção do conflito por mais de cinquenta dias, novas considerações precisam ser feitas sob a ótica do Direito, da Economia e das Relações Políticas Internacionais.

Se é certo que antes da invasão da Rússia à Ucrânia, no dia 24 de Fevereiro desse ano, as sanções contra a Rússia eram destinadas à dissuasão de seu poderio bélico junto às regiões fronteiriças, atualmente tais sanções representam de modo inegável uma verdadeira “moeda de troca”: os Estados Unidos e a Europa irão impor pressão até que a Rússia ceda às suas exigências. Mas, como sugerem as comparações preliminares com as sanções impostas contra o Irã e a Venezuela, não há uma “quantidade definida de pressão” que leve a concessões.

Com efeito, as economias sancionadas podem se estabilizar (e de fato normalmente se estabilizam) em um ponto de equilíbrio de sanções via de regra abaixo do ideal. Nesse sentido, aliás, o briefing dos centros de inteligência dos EUA ao Congresso norte americano apontam pouca confiança em uma forte relação entre os ataques econômicos e a influência diplomática, como bem registra EDOARDO SARAVALLE, advogado especialista em sanções, Professor e Doutor em Direito pela Universidade de Columbia, NY (em texto disponível em https://www.phenomenalworld.org/analysis/bargaining-chip/ consulta em 18/04/2022).

Assim, se as sanções e a escalada abrirem um caminho para a diplomacia, será fundamental uma articulação entre Kiev, Washington e Bruxelas (onde se localiza o SWIFT – “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”) para um bom entendimento com a Rússia.

Todos os participantes da política de sanções dos EUA terão um papel muito importante e o Departamento de Estado dos EUA terá de promover a coordenação em conjunto com a Ucrânia e a Europa de modo a apresentar uma demanda clara do que pretende o Ocidente em termos de negociação com a Rússia.

E, mesmo assim, depois de sete semanas de graus superlativos em termos de banimentos e de grande admiração pelo poder rápido e destrutivo das sanções, a Casa Branca terá de rememorar o grande público que tais medidas representam um meio para um determinado fim. As sanções, portanto, não poderão ser permanentes e condicionadas a outras situações fora do âmbito de um acordo para cessar-fogo e eventual indenização.

Na temática de indenizações, aliás, a distinção entre o patrimônio/ativos decorrentes de atos de apoio ao regime de Putin e o patrimônio/ativos daqueles que não têm relação com o financiamento à guerra será absolutamente necessária na hipótese de remanescer o bloqueio para a constituição de fundos voltados à reconstrução da Ucrânia. Ser russo ou de origem russa não pode significar, por si só, ter contribuído diretamente para a guerra.

Por sua vez, e como bem observa EDOARDO SARAVALLE no texto já referido, a contribuição do Departamento do Tesouro dos EUA para a diplomacia terá menos preponderância, mas será extremamente importante para garantir que Washington possa cumprir sua parte no acordo e liberar as sanções.

Prossegue SARAVALLE: “O poder histórico mundial de seus PDFs e FAQs é eficaz para encerrar negócios, mas menos para reiniciá-los. O excesso de cumprimento que define a força das sanções no início de uma campanha pode se transformar em um empecilho para a fase de diplomacia. Os EUA podem prometer que levantarão as sanções assim que um acordo for alcançado, mas não podem garantir que empresas como a Exxon ou a BP (British Petroleum) irão reverter o curso [de terem se desfeito de suas participações em petrolíferas russas]”.

A economia russa ficará inexoravelmente com cicatrizes. Medidas aparentemente mundanas, como restabelecer vínculos com bancos previamente sancionados, levam tempo. O Irã, por exemplo, aprendeu isso em 2016 após o Acordo Nuclear, quando o secretário de Estado norte americano John Kerry teve de fazer uma série de roadshows na Europa para encorajar os bancos a negociarem diretamente com Teerã.

Em uma repetição da experiência do Irã (quando o país solicitou acesso a aviões da Boeing como parte do Acordo Nuclear), a reversão de danos às companhias aéreas russas também será um ponto de muita controvérsia.

Reconectar-se à plataforma de reservas Sabre (desabilitada dentro do pacote de sanções), arrendar uma nova frota ou restaurar aeronaves com manutenção precária levará tempo e exigirá suporte do Tesouro norte-americano. E mesmo assim os Estados Unidos ainda não conseguirão baixar as taxas de seguro para as companhias aéreas russas que tentaram impedir a reintegração de posse de seus aviões.

Mais de sete semanas após o início da guerra, o golpe econômico para a Rússia superou as expectativas e a coalizão dos EUA e da UE se manteve unida.

Mas Washington e Bruxelas ainda precisam converter essas conquistas em uma defesa bem-sucedida da Ucrânia ou no retorno imediato da paz, porque quanto mais tempo as sanções permanecerem em vigor mais dor sofrerá a economia russa e mais esta se consolidará para se tornar imune à pressão dos EUA.

As sanções podem ter criado uma resposta aos ataques, mas seu uso e finalidade precisam ficar mais claros como instrumentos eficazes para colocar fim a esse conflito.

*Marcelo Knopfelmacher, advogado criminalista com atuação internacional