AGU obtém bloqueio de R$ 12,8 milhões de ex-servidora do INSS que cobrava propina por benefícios Em ação de improbidade administrativa, Advocacia-Geral da União relata que entre 2000 e 2003, então funcionária concedeu benefícios de forma irregular a 12 segurados do INSS em Pelotas (RS), incluindo no sistema da Previdência tempo de serviço fictício sem comprovação documental