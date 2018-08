AGU defende no Supremo delações premiadas feitas durante prisões preventivas

A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF), manifestação na qual defende a constitucionalidade das delações premiadas realizadas durante prisões preventivas. A ação – que ainda não tem data para ser julgada – está sob relatoria do ministro Roberto Barroso.

Documento MANIFESTAÇÃO PDF

As informações foram divulgadas pela AGU.

O pedido foi feito no âmbito de ação (ADPF nº 517) na qual o Instituto Anjos da Liberdade e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas pedem, entre outros pontos, para que o STF declare nula toda confissão ou colaboração premiada feita por acusado que esteja preso preventivamente há mais de 15 dias. Para as entidades, a prática violaria preceitos fundamentais e afrontaria tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu.

Em sua manifestação, Grace afirma que ‘a eventual concessão da cautelar postulada’ pelas entidades, ‘o que se admite por mera hipótese, instituiria situação de grave instabilidade no sistema processual penal, com efeitos irreversíveis, tais como a declaração da invalidade de meios probatórios imprescindíveis ao deslinde de processos penais em curso, sem que, para tanto, houvesse uma posição consolidada dessa Suprema Corte acerca das questões suscitadas’.

Na manifestação enviada ao Supremo, a AGU destaca que nem a Constituição nem a legislação processual penal estabeleceram um prazo máximo para a prisão preventiva, que deve ser decretada e mantida sempre que necessária para assegurar a ordem, a própria investigação criminal ou a aplicação da lei penal (evitando que investigados destruam provas ou fujam, por exemplo).

Desta forma, observa a Advocacia-Geral, o que as entidades que propuseram a ação pretendem, na realidade, é que o Supremo atue como legislador, implantando “regime processual distinto” do previsto no ordenamento jurídico.