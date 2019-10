AGU abre sindicância contra procurador da Fazenda que deu facada em juíza

O advogado-geral da União, André Mendonça, determinou, nesta quinta, 03, abertura de sindicância contra o procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção, que deu uma facada no pescoço da juíza federal Louise Filgueiras, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Por meio de nota, a AGU afirma ‘lamentar o ocorrido’, ‘registra irrestrita solidariedade à magistrada e repudia todo e qualquer ato de violência’.

O TRF-3 tem jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sua sede fica na Avenida Paulista.

Assunção atacou a magistrada com uma faca, golpeando-a no pescoço, e deixando ferimentos leves. Às 20h, a reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da Corte, que afirmou não saber de nada.

Ele invadiu o gabinete da magistrada, que atua em substituição ao desembargador Paulo Fontes, que está em período de férias. O agressor, segundo testemunha, atingiu a juíza próximo à jugular.

Depois de contido, o procurador afirmou que ‘queria fazer protesto’.