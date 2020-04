‘Agradeço ao PR Jair Bolsonaro’, tuita sucessor de Moro

André-Mendonça, ex-advogado-geral da União, publicou em seu perfil no Twitter na manhã desta terça, 28, um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro por sua nomeação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial durante a madrugada. O sucessor do ex-juiz Sergio Moro afirmou que vai ‘continuar desenvolvendo trabalho técnico’ e pediu ‘apoio do povo brasileiro’.

Agradeço ao pr @jairbolsonaro por confiar a mim a missão de conduzir as políticas públicas de Justiça e Segurança do nosso país. Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. Conto com o apoio do povo brasileiro! Que Deus nos abençoe! — André Mendonça (@AMendoncaAGU) April 28, 2020

Evangélico, Mendonça é considerado extremamente leal, mas não tão íntimo da família Bolsonaro. Além disso, tem mais trânsito fora do governo do que o presidente. Como advogado geral da União, ele conta, por exemplo, com mais acesso a ministros do Supremo Tribunal Federal.

A escolha por Mendonça foi feita por Bolsonaro na tarde desta segunda, após se reunir com o ex-AGU e também com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que até então vinha sendo considerado o candidato mais forte à vaga do ex-juiz Sérgio Moro.