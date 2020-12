Agora o desafio é enfrentar a crise

Acabada a eleição, agora começa o grande desafio de enfrentar a crise que a cidade, o Brasil e o mundo precisam estar preparados para encarar. E estamos fazendo isso desde o primeiro dia, sem trégua.

Vamos governar sem olhar no retrovisor, sem perguntar para as pessoas em quem elas votaram. Vamos governar para todos. Quando se resolve fazer uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), por exemplo, não se escolhe pelo resultado eleitoral. Escolhe-se pelo critério técnico, na região onde tem mais fila pelo atendimento, onde é necessário fazer investimentos porque a distância até o hospital municipal mais próximo é muito grande.

O momento exige serenidade e vamos fazer do diálogo nosso lema. Transformar as nossas diferenças em consensos.

É tempo de união, trabalharmos juntos a favor da cidade de São Paulo.

O rumo está dado. Como disse já no dia da eleição, temos que reduzir as desigualdades, combater o coronavírus e investir em saúde e educação. Fazer da nossa gestão uma busca incessante pelo emprego e oportunidades. Em especial aos jovens de periferia, que sofrem ainda mais as consequências dessa crise econômica e social.

Quanto à estrutura de governo, estamos começando a desenhar o modelo, discutindo se vamos mudar o organograma da Prefeitura, para depois passar para a discussão de nomes junto aos partidos que formaram o arco de alianças que nos levou a vitória. Faremos isso com a maior transparência. Vamos ter uma equipe espelhada na diversidade da cidade de São Paulo.

Comprometo-me também, uma vez mais, com a lisura e absoluta transparência em minha gestão. Essa foi e será minha obsessão. O ano que vem será um ano melhor que 2020. Já sabemos com o que estamos lidando, com relação à pandemia. E nos preparamos para isso. Já temos orçamento e planejamento para o enfrentamento. E vamos trabalhar incansavelmente para isso. São Paulo, pode contar comigo.

*Bruno Covas, prefeito eleito de São Paulo