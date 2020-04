Agora é a hora de assumir as rédeas da sua carreira

Sabemos que nunca mais nossa vida voltará ao normal. Pelo menos não ao normal que conhecíamos até dois meses atrás. Nunca antes, o mundo mudou tanto em tão pouco tempo, especialmente se analisarmos de uma perspectiva histórica. Nosso mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde, sem aviso prévio, tudo pode mudar radicalmente e isso exige de nós um preparo muito maior para sobreviver às adversidades.

Especialmente no aspecto do trabalho já se percebe um enorme redesenho. Por força das necessidades de isolamento, antecipou-se anos de evolução do trabalho remoto que, até então, muitas empresas ainda relutavam em adotar.

Os tão falados soft skills, as habilidades comportamentais, sobrepuseram-se aos hard skills (conhecimentos técnicos) de uma maneira avassaladora. As empresas formadas por líderes que reagem com rapidez e equilíbrio emocional têm conseguido se adaptar muito mais rapidamente a esta realidade até então completamente desconhecida. Isso lhes deu uma enorme vantagem competitiva para conseguir reduzir os impactos e conseguir atravessar esse período de tantas incógnitas com maior segurança, se é que isso pode ser possível.

Esse momento passa a ser crucial para o futuro de todos os profissionais, pois não temos a menor clareza do que virá pela frente. No entanto, sabemos que agora é momento de não medir esforços para se preparar para um mercado de trabalho que estará redesenhado e com um grau de competitividade mais avançado do que o que aquele em que vivíamos.

Agora é o momento ideal para repensar os pontos principais que envolvem e impulsionam a sua carreira. Isso envolve diversos aspectos aos quais muitas vezes, não se prestou a devida atenção. Deixamos a vida nos levar e a carreira se desenvolver de forma autônoma, sem nenhuma intervenção intencional da sua direção.

Mas independente do seu sucesso ou fracasso, é importante se ter a clareza de todos os aspectos que envolvem uma carreira planejada, para que, de agora em diante, você possa direcionar a sua trajetória profissional de forma mais consciente e coerente aos seus verdadeiros anseios.

Tenha clareza no seu propósito de carreira – Você consegue responder com clareza “o que o faz levantar da cama com entusiasmo para ir trabalhar”? O propósito serve para orientá-lo, para lhe dar um caminho, para indicar se o que você está fazendo faz sentido e está trazendo resultados que o deixam satisfeito. Uma das maneiras de conseguir encontrar o seu propósito é através da filosofia Japonesa Ikigai, que significa “a razão de ser”. Quando nos conectamos ao nosso “Ikigai” damos foco e potencialidade ao nosso eu verdadeiro através de quatro questões essenciais: O quer eu amo fazer? O que eu sei fazer e faço bem feito? O que posso ser pago para fazer? O que o mundo/sociedade precisa? A intersecção dessas quatro respostas o levará ao seu propósito.

A importância do autoconhecimento – Independente do caminho que for seguir na sua carreira ou na sua vida, é fundamental ter clareza sobre quem você é. Primeiramente, repense sua história de vida. Tente se abster de qualquer autocrítica ou julgamento. Reflita sobre quais características o marcaram e que hoje refletem na pessoa e/ou profissional que se tornou. Pense sobre o que considera serem os seus pontos fortes e faça o mesmo com os seus pontos fracos. Tente lembrar também do que os outros falam de você: quais foram os comentários e feedbacks dados anteriormente. De posse de todas essas informações, tente montar um quadro com os cinco grupos de características principais que fazem de você um profissional diferenciado.

Faça a gestão da sua Marca Pessoal – Marca Pessoal é a combinação única da personalidade, experiências, valores e talentos que fazem de você, você. Fazer a gestão da sua marca é fundamental, pois o mercado de trabalho está mais competitivo do que nunca e aqueles que conseguirem se destacar terão maiores chances de alcançarem seus objetivos profissionais. Para fazer uma boa gestão da sua marca é importante: Ter plena consciência de quem você é e quais os pontos fortes que o diferenciam dos demais; Agir sempre com coerência e consistência. Alinhe as suas mensagens independentemente do canal utilizado e, aja da mesma forma tanto online como off-line; Estar presente nas mídias sociais – escolha aquela (s) que o seu público alvo consome e tenha consistência em postar.

Objetivos Profissionais Claros – Para que possamos criar o futuro da maneira que gostaríamos é fundamental termos objetivos profissionais claros e de forma factível, caso contrário ou você desistirá no meio do caminho ou terá uma grande frustração de não conseguir atingi-lo. Responda às seguintes perguntas: O que? Tente responder de maneira objetiva, evitando frases do tipo “ser feliz”; Por quê? Qual o real motivo que te leva querer alcançar o seu objetivo; Como? Esse questionamento levantará se você tem as competências e habilidades para alcançar seu objetivo: quanto mais habilidades você listar como seus pontos fortes e que coincidam com os requisitos para alcançar seus objetivos, mais chances de sucesso você terá; Quando? É importantíssimo ter um prazo definido para que você tenha motivação diária de trabalhar em busca da sua meta.

Não sabemos como o mercado se comportará quando tudo isso passar. É fundamental que tenhamos a consciência que viveremos uma realidade completamente diferente da qual estávamos acostumados. Com a velocidade com a qual as mudanças estão ocorrendo, não é recomendável deixar para depois o preparo para se adequar a nova realidade. Aproveite ao máximo o agora para focar nos pontos descritos, aprender e acompanhar as tendências que te ajudarão positivamente no caminho que trilhou para sua carreira.

*Silvia Berger, estrategista de branding e carreiras