Agnelo Queiroz é alvo de buscas da Promotoria do DF em operação sobre propinas na compra de leitos hospitalares Ministério Público Federal e Territórios investiga um esquema de pagamento de propina no âmbito de compra de leitos hospitalares feita pela Secretaria de Saúde do DF em 2014; segundo os investigadores, o dono da empresa Hospimetal pagou R$ 462 mil a agentes que atuariam em nome de ex-ocupantes de cargos do alto escalão do Governo do DF