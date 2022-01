Agenda anticorrupção alinhada com os direitos humanos: a ação de extinção de domínio

A ação de extinção de domínio serve como ótimo exemplo de como a contaminação do debate público sobre medidas anticorrupção impede avanços sobre os quais é possível criar consenso. Trata-se, afinal, de uma medida reconhecida internacionalmente como eficaz para aprimorar a recuperação de recursos de origem ilícita e que conta com o reconhecimento de diversas cortes constitucionais quanto à sua legitimidade e aderência aos Direitos Humanos.

Ao longo dos últimos anos, têm ganhado força no cenário internacional esforços para fortalecer mecanismos que facilitem a recuperação de ativos de origem ou uso ilícito. As estatísticas da OCDE mostram, reiteradamente, que apenas uma pequeníssima fração dos recursos públicos desviados ou dos lucros de organizações criminosas é recuperada pelos Estados. Um dos mecanismos que podem contribuir para aprimorar esse processo é justamente a ação de extinção de domínio.

Esta ferramenta de confisco já foi adotada por mais de 40 países ao redor do mundo. É endossada expressamente pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (art. 54, 1 (c) que, por sua vez, já foi ratificada por 188 países. Uma diretiva da União Europeia de 2014 determinou que todos os Estados-membros adotem mecanismos de confisco não baseados em condenação criminal.

Não é difícil entender o crescente interesse na ação de extinção de domínio já que sua lógica é simples. Em diversas circunstâncias, é impossível ou impraticável obter uma condenação criminal que levaria ao confisco dos bens oriundos de atividades ilícitas ou utilizados para realizá-las. São os casos em que o réu está morto, foragido ou é desconhecido – situações expressamente mencionadas na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da qual o Brasil é signatário desde 2005.

Há ainda circunstâncias em que o réu, apesar de conhecido e presente, não pode ser alvo de esforços de persecução criminal pelo Estado. Quando houve reconhecimento da prescrição dos crimes ou mesmo quando ele se beneficia de algum tipo de imunidade, deveriam bens adquiridos ilicitamente também gozar destes benefícios? Não se questionam as legítimas razões para a instituição dos mecanismos de prescrição, por exemplo, mas apenas a necessidade de se preservar e perpetuar uma situação de enriquecimento ilícito.

Para evitar que, nestes casos, bens que têm origem ilícita ou foram utilizados para a realização de crimes permaneçam sob a propriedade de criminosos, deveria haver um procedimento que permita a decretação do seu confisco. A ação de extinção de domínio não é procedimento sumário ou baseado em estado de exceção, mas apenas um processo, regido por regras do direito processual civil, onde se discute exclusivamente a ilicitude dos bens.

Não se trata de medida estranha ao ordenamento jurídico brasileiro. A própria Constituição Federal prevê hipótese de confisco sem condenação criminal para propriedades rurais e urbanas utilizadas para a cultura de plantas psicotrópicas ou onde se identifique a exploração de trabalho escravo (art. 243). A Lei nº 8.257, de 1991, regulamenta este processo de expropriação, o qual tem caráter cível. Também na seara cível, o Código Civil veda o enriquecimento sem causa (art. 884 e seguintes).

Apesar disso, as discussões sobre a adoção da ação de extinção de domínio no Brasil seguem sobrestadas. Uma proposta que havia sido amplamente discutida no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) foi sumariamente rejeitada, sem qualquer discussão, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em meio à polarizada discussão sobre as 10 Medidas contra a Corrupção em 2016. Seguem engavetados diversos projetos que foram apresentados desde então, inspirados por projeto semelhante ao da ENCCLA incluído nas Novas Medidas contra a Corrupção.

O atravessamento destas discussões impede até que as legítimas preocupações sobre a adoção deste mecanismo sejam endereçadas e minimizadas. Há, efetivamente, riscos de abuso que podem gerar violações de direitos e garantias fundamentais. De modo mais específico, a literatura internacional aponta que o direito à propriedade e os direitos à ampla defesa e ao devido processo legal podem ser prejudicados caso o desenho normativo e a aplicação da ação de extinção de domínio não adotem e respeitem determinadas salvaguardas.

Considerando estas preocupações, cortes constitucionais de diversos países têm analisado legislações que instituem mecanismos equivalentes à ação de extinção de domínio e as consideraram instrumentos legítimos no enfrentamento à criminalidade organizada e à corrupção. É o caso da Colômbia e da África do Sul, por exemplo. Em alguns casos, como no Equador, foram impostos limites à legislação, como a exigência de um prazo prescricional para a propositura destas ações.

A própria Corte Europeia de Direitos Humanos se manifestou pela legalidade da ação de extinção de domínio, reconhecendo, ainda, a possibilidade de se inverter o ônus da prova. Em determinadas circunstâncias, portanto, poderia ser exigido que réus provem a origem legal dos bens sob sua propriedade.

As melhores práticas internacionais apontam para uma série de salvaguardas que devem ser introduzidas para impedir abusos ou, ao menos, minimizar significativamente os seus riscos. Entre elas está a garantia do direito de recorrer, a realização de testes sobre a proporcionalidade das medidas pretendidas e o estabelecimento de proteções contra a autoincriminação. Há, também, uma preocupação com a independência do Judiciário, do Ministério Público e das forças policiais, com objetivo de impedir interferências políticas na conduta destes órgãos ao empregar esse tipo de ação.

Vale lembrar que não apenas os bens que foram adquiridos como fruto da corrupção podem ser alvos da ação de extinção de domínio. De modo mais amplo, pode-se determinar um rol de crimes graves que deem causa à propositura destas ações, como tráfico de drogas, armas e pessoas, terrorismo e crime organizado. A contaminação do debate público sobre corrupção prejudica também esforços de aprimoramento legislativo contra outras formas de criminalidade.

A ausência de avanços na adoção de medidas anticorrupção têm graves impactos. No caso da ação de extinção de domínio, os recursos advindos da recuperação de bens de origem ilícita poderiam ser destinados à recomposição dos direitos das vítimas dos crimes que os produziram. Poderiam também ser empregados na capacitação de forças policiais para que tenham condições. Rejeitar qualquer instrumento jurídico que possa ter consequências adversas ou ser abusado não parece lógico ou sensato. Mas foi para este lugar que o debate sobre medidas anticorrupção acabou sendo levado. Aproximar as agendas de Direitos Humanos e combate à corrupção é a única solução para este dilema.

*Guilherme France é advogado, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Histórica, Política e Bens Culturais pela Fundação Getulio Vargas. Pesquisador e consultor de organizações internacionais e ONGs em temas relacionados à transparência, anticorrupção e integridade

