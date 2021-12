Agenda anticorrupção: além do moralismo e vigiar e punir

A pré-candidatura a presidente da República do ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro Sérgio Moro recolocou na agenda do dia os debates sobre o enfrentamento à corrupção. Para que o Brasil possa fazer frente a esse grave problema, porém, é preciso ter um diagnóstico correto de suas causas e soluções.

O que se convencionou chamar de lava-jatismo preconiza uma visão moralista e punitivista. Nessa concepção, o problema da corrupção é a existência de pessoas desonestas no setor público, sendo necessário removê-las da vida pública e promover a seleção de pessoas honestas. Ecos dessa visão aparecem, por exemplo, na ideia (ainda vaga) de criar uma corte nacional anticorrupção, com seleção de magistrados íntegros e rigorosos. O próprio pacote das 10 medidas, com a defesa de testes de integridade e redução dos direitos dos acusados, reflete essa visão e diagnóstico.

É verdade que há pessoas com altíssimo padrão ético e que são fundamentalmente incorruptíveis. Similarmente, há pessoas irremediavelmente desonestas, beirando a psicopatia. Obviamente as primeiras são desejáveis na vida pública, enquanto as segundas, não. Mas elas são exceções e não constituem a causa fundamental da existência de corrupção generalizada no país.

A corrupção é, no geral, um fenômeno situacional e dependente do contexto. Em outras palavras, a mesma pessoa pode se envolver ou não em corrupção a depender da situação em que se encontra. Basear a agenda anticorrupção na ideia de que existe uma natureza moral intrínseca às pessoas, especialmente em ambiente de corrupção sistêmica, tende a estimular a descrença na política e na democracia. As pessoas passam a acreditar que político nenhum presta e que a democracia gera sempre um governo de corruptos, com resultados obviamente nefastos.

É verdade que o combate à corrupção tem se revelado bastante difícil. Uma revisão da OCDE, de 2015, teve muita dificuldade para destacar que país conseguiu vencer a corrupção. A Filipinas, o caso de sucesso escolhido, que chegou a alcançar a posição 95 no ranking de percepção de corrupção da Transparência Internacional em 2014, encontrava-se na posição 114 em 2020, com quedas similares em outros rankings no mesmo período.

O que a literatura mais recente de ciência política tem apontado é que a corrupção tem dois grandes vetores como causa: janelas de oportunidades de um lado, e nível de restrições ou limites de outro. Restrições são o lado mais visível da agenda anticorrupção, como órgãos de controle e judiciário independentes, imprensa livre e independente e sociedade civil organizada forte e atuante.

Fechar as janelas de oportunidades para a corrupção, por outro lado, é menos visível no debate público brasileiro, mas igualmente importante. É a teia de instituições, em parte nem mesmo relacionada à corrupção, que cria oportunidades para que esta ocorra. Nessa perspectiva, é menos um problema moral, de indivíduos desonestos, e mais de situações criadas pelo desenho institucional da governança pública como um todo.

Um exemplo atual é a PEC dos precatórios, que está para ser aprovada no Congresso Nacional. Conforme argumentei no blog da Transparência Brasil, a PEC amplia as janelas de oportunidades para que a corrupção ocorra nas execuções de contratos no Brasil: aumentaremos o poder de agentes públicos pedirem propina a empresários que não querem esperar anos de uma decisão da justiça que depois ficará na fila de espera dos precatórios, enquanto seu concorrente corrupto recebe pagamentos no presente. Esse tipo de legislação, desenhada por casuísmo para favorecer o governo de plantão, fortalece a teia de má governança pública que cria oportunidades de corrupção. A solução não é punir mais, fazer pregação moral ou criar uma agência para combater a corrupção que vai surgir. É simplesmente não aprovar a PEC. Se o governo não quer ter tantos precatórios, basta cumprir mais a lei, que irá ganhar as causas na justiça.

Reduzir a janela de oportunidades para corrupção é fundamental na agenda anticorrupção. A criação de um serviço público baseado no mérito, redução do excesso de regulação e de discricionariedade do agente público, redução da economia informal, entre outros fatores, devem ser enfrentados se quisermos avançar nessa agenda. Quem fala apenas de punição ou pregação ética não está verdadeiramente interessado em combater a corrupção.

*Manoel Galdino é formado em Economia e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. É diretor executivo da Transparência Brasil

