Afastado, Witzel ganha aumento de 11% mesmo com redução de salário determinada por Tribunal que julga impeachment

Apesar da decisão que determinou a redução de seu salário em um terço, o governador afastado do Rio Wilson Witzel recebeu um aumento de 11% em seu pagamento no mês de dezembro. Segundo o portal da Transparência fluminense, a remuneração bruta do mandatário no último mês de 2020 foi de R$ 21,868.14, chegando ao valor líquido de R$ 16,338.87.

A redução do salário do governador afastado foi determinada em novembro pelo, Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. A decisão tem validade até que o processo de impeachment seja concluído. Se, ao final, o governador afastado for absolvido, Witzel terá direito a receber o valor descontado do seu salário nesse período.

No mesmo mês em que foi determinado o corte do salário, a folha de pagamento do governador afastado registrou um valor bruto de R$ 19,681.33, sendo que o político recebeu R$ 14,621.33 após os descontos. Se o valor bruto for cortado em um terço, chega a cerca de R$ 13 mil.

Afastado do cargo em agosto por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Witzel é acusado de comandar a suposta organização criminosa. Em setembro, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o prosseguimento do impeachment contra o político. Segundo a Procuradoria, o governador afastado teria recebido, junto com Pastor Everaldo, R$ 50 milhões em propina.

