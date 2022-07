Abuso de poder político e crime de responsabilidade: advogados eleitorais explicam possíveis enquadramentos de ataques de Bolsonaro às urnas

Após a mais nova ofensiva do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral, integrantes do Ministério Público Federal reagiram citando possível abuso de poder, na esfera eleitoral, e até crime de responsabilidade. Advogados concordam tais indicações e explicam como pode se dar o enquadramento da conduta do chefe do Executivo. Com relação a um eventual ilícito eleitoral, a análise do caso caberia ao Tribunal Superior Eleitoral. Já uma suposta imputação de crime de responsabilidade é analisado pelo Congresso Nacional.

Na avaliação do advogado Fernando Neisser, especialista em Direito Eleitoral, houve, na reunião com embaixadores na segunda-feira, 18, um uso da ‘Presidência da República para atacar o sistema de votação, colocando em risco a normalidade e legitimidade das eleições’. Segundo ele, a conduta, ‘grave’ pode sim configurar abuso de poder político.

“Depois de pedido o registro de sua candidatura, Bolsonaro pode ser alvo de ação de investigação judicial eleitoral, em que se reporta esse e outros episódios de uso da máquina pública para essa finalidade. Se o TSE entender que há gravidade suficiente no conjunto de fatos, pode cassar sua candidatura e declará-lo inelegível por oito anos”, explica.

A tese foi levantada nesta terça-feira, 19, pelo grupo de 43 procuradores dos Disreitos do Cidadão que apresentaram à Procuradoria-Geral Eleitoral uma notícia de ilícito eleitoral contra Bolsonaro pelo ‘ataque explícito ao sistema eleitoral, com inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia’.

“A conduta do presidente da República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática de ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder, com enfoque na propaganda e na desinformação praticadas”, diz trecho da representação levada ao PGR.

Já o crime de responsabilidade foi citado na nota em 33 dos 71 subprocuradores-gerais da República ressaltaram que o chefe do Executivo tem o dever de ‘respeitar lealmente os Poderes da República’ e não tem o direito de ‘desacreditar ou de atacar impunemente as instituições’. O documento diz que é crime de responsabilidade ‘utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral’.

O advogado Roberto Nucci Riccetto explica que a a Lei do Impeachment prevê como crime de responsabilidade o embaraço ao livre exercício dos poderes da República e o exercício dos direitos políticos. Na avaliação do especialista em direito público, Bolsonaro não só questiona a legitimidade dos órgãos responsáveis pela eleição, ‘atacando claramente o Poder Judiciário’, mas ainda age na ‘instrumentalização das Forças Armadas para questionar o processo eleitoral’.

“Há clara subsunção ao crime de responsabilidade de se “utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral” e, ao mesmo tempo, de “servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua”, já que não é função das Forças Armadas participarem do processo eleitoral”, entende.

O advogado Cristiano Vilela, especialista em Direito Eleitoral e Direito Público, ressalta como a ofensiva de Bolsonaro gerou ‘forte repulsa’ na sociedade e pondera que o chefe do Executivo ‘tem agravado ainda mais a crise institucional que se instalou no País, insuflando discursos de forte ataque às instituições’.

No entanto, Vilela considera que apesar da conduta de Bolsonaro ser ‘claramente incompatível com o decoro exigido à sua função’ não é possível falar em crime de responsabilidade, nesse momento uma vez que a lei preve punição para ‘casos em que o mandatário venha a tomar medidas efetivas que extrapolem sua competência e que atentem contra outros Poderes ou contra a democracia’ – “não abrangendo entretanto casos de mero discurso, por mais indevido que este seja”.