Advogados dizem que proibição de ‘legítima defesa da honra’ traz segurança jurídica, mas alertam sobre necessidade de políticas de igualdade de gênero

A aprovação, pelo Senado, de um projeto de lei que proíbe o uso da tese de legítima defesa da honra como fundamento para a absolvição de acusados de feminicídio é vista por especialistas como uma ‘medida de extrema relevância social’, que traz segurança jurídica e ‘reitera’ a decisão do Supremo Tribunal Federal que, em março de 2021, derrubou a tese. Por outro lado, os advogados alertam sobre a necessidade de desenvolvimento de ‘políticas públicas afirmativas estruturais de conscientização e igualdade de gênero’.

A criminalista Juliana Bignardi Tempestini, do Bialski Advogados, entende que ‘o acerto desta futura mudança legislativa é incontestável e merece aplauso da comunidade jurídica, em especial na atualidade, quando se busca, por diversos meios, inclusive pela recente edição de leis, combater a violência de gênero contra a mulher’.

A advogada considera a medida fundamental para a garantia dos direitos individuais e da defesa aos valores e princípios assegurados na Constituição, como os princípios da dignidade, da igualdade, da vida e da proibição à discriminação.

“O uso de tal tese para justificar o injustificável perpetua uma crença estruturalmente machista, de herança histórica, que considera a mulher como inferior em direitos e mera propriedade do homem”, afirma ela ao elogiar o projeto de lei.

A advogada Cecilia Mello, desembargadora aposentada do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pondera que a tese agora proibida foi ‘uma construção jurisprudencial, inserida em um contexto social permissivo de violência contra a mulher, em que a ‘dignidade machista do homem’ serviu de valor moral de grandeza tal que, quando afrontado, chegava a justificar a morte da ‘ofensora’, no caso a mulher’.

“Elevou-se essa ‘honra machista’ ao patamar de bem jurídico protegido pelo Direito em contraposição à vida da mulher, como se ambos pudessem ser colocados no mesmo patamar de importância. Pior, como se a ‘honra machista’ pudesse se sobrepor à vida da mulher”, explicou.

Nessa linha, a advogada ressalta que a legítima defesa da honra é ‘nefasta, anacrônica e representa afronta ao direito à vida’ e aponta que a segurança jurídica almejada nesse tema ‘somente poderá ser atingida com o seu regramento por lei’.

“A vedação legal de utilização da aviltante tese de ‘legítima defesa da honra’ é, sem dúvida alguma, medida de extrema relevância social e jurídica, mas não impede, por si só, que um corpo de jurados, em uma sociedade estruturalmente machista, prossiga conferindo impunidade aos casos de feminicídios”, alerta.

A advogada Lucie Antabi argumenta ainda que, apesar das argumentações de que, no rito especial do Tribunal do Júri, deva prevalecer a plenitude de defesa, ‘não há como permitir a utilização de uma tese arcaica e misógina’. “O projeto de lei é mais um passo no caminho da igualdade de gênero, de uma sociedade justa que efetivamente defenda o direito à vida”, pondera.

O criminalista André Damiani indica que projeto de lei agora aprovado pelo Senado ‘reitera posição’ adotada pelo STF. “Segundo os ministros, a tese não tem base jurídica e viola garantias fundamentais, como os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Caso aprovado, o texto trará maior segurança jurídica, uma vez que transformará em lei um entendimento jurisprudencial”, afirma.

Para o advogado André Galvão, o projeto é ‘bem menos amplo’ do que a medida cautelar concedida, por unanimidade, pelo STF. “Com relação às alterações no Código Penal, o projeto se limita a afastar a aplicação da atenuante relacionada ao cometimento de crime por motivo de relevante valor social ou moral quando se tratar de crime de violência doméstica e familiar, bem como a aplicação da redução de pena em caso de feminicídio cometido por pessoa dominada por violenta emoção. O Supremo, por sua vez, deu ‘interpretação conforme’ aos artigos 23, II e 25, caput e parágrafo único, excluindo a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa”, explica.

Já o criminalista Rodrigo Faucz, professor de Processo Penal da FAE e do programa de mestrado em Psicologia Forense da UTP, considera que o projeto de lei ‘surfa na onda eleitoreira do punitivismo, como se o aumento de pena e o recrudescimento da legislação tivessem alguma relação com a prevenção de crimes’.

“Em matéria penal, infelizmente, o legislador há anos escolhe o caminho mais popular, mas absolutamente ineficaz. É mais fácil aumentar a punição do que desenvolver políticas públicas afirmativas estruturais de conscientização e igualdade de gênero”, analisa.