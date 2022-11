Pais pretendem ir à Justiça pedir reintegração de cinco alunos expulsos de escola em Valinhos por mensagens racistas e nazistas

Cinco dos oito alunos que foram expulsos do Colégio Visconde de Porto Seguro, em Valinhos (cidade da região metropolitana de Campinas e a 90km da capital paulista), na última sexta, 4, pretendem ingressar com medidas administrativas e judiciais para serem reintegrados à escola. É o que acredita o advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que representa os adolescentes.

“Falta menos de um mês para o final das aulas. Eles não podem perder o ano”, argumenta. Tórtima não descarta a possibilidade de que a reintegração dos estudantes seja feita de forma virtual, de modo que eles terminem o ano letivo remotamente.

No dia da votação do segundo turno das eleições, alunos desse Colégio montaram um grupo de Whatsapp com o nome ‘Fundação Anti Petismo’, no qual foram veiculadas mensagens de teor racista e nazista.

De acordo com os prints desse grupo publicados pela advogada Thaís Cremasco, mãe de dois estudantes matriculados na instituição, algumas mensagens que foram colocadas ali dizem ‘quero que todos os nordestinos morram’, ‘neonazistas do Porto’ e contêm figurinhas com imagens de Hitler.

A advogada registrou boletim de ocorrência alegando que seu filho, que foi colocado nesse grupo de Whatsapp, recebeu de um dos membros do ‘Fundação Anti Petismo’, pelo Instagram, a mensagem ‘espero que você morra seu FDP negro’.

Há um inquérito aberto para investigar a prática de ato infracional análogo ao crime de injúria racial, em segredo de justiça.

A defesa dos estudantes expulsos argumenta que a mensagem não foi direcionada a qualquer estudante do Colégio Porto Seguro. “Já foram adotadas medidas contra a forma descuidada e irresponsável como a mãe do Antônio (a advogada Thaís Cremasco) tratou os menores, atribuindo a eles a prática de crime, divulgando a imagem deles, seus nomes e telefones”, afirma Tórtima.

NOVAS MENSAGENS DO GRUPO

Depois do segundo turno das eleições, o grupo de Whatsapp teria continuado com a troca de mensagens pelo menos até quarta-feira, 2, Dia de Finados, mas com o nome ‘Sempre Bolsonaro’. De acordo com Thaís, os alunos compartilharam nome, CPF e endereço de professores considerados ‘petistas’.

Nas mensagens trocadas, os alunos também ameaçam fazer dívidas em nome dos professores e fazem comentários depreciativos sobre nordestinos.

PEDIDOS DE DESCULPAS

Depois da repercussão que o caso teve, um dos adolescentes desligados publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas.

O estudante de 14 anos diz que a mensagem enviada por ele ‘não condiz com a educação que recebeu’ e que agiu ‘em total discrepância ao exemplo que tem em casa’.

No grupo de pais, os responsáveis por um dos adolescentes expulsos também fez um pedido de desculpas. “Essas crianças erraram por não saberem expressar seus sentimentos e opiniões políticas divergentes”, afirmam os pais de um menino também de 14 anos.

A mensagem também manifesta preocupação com a exposição dos alunos. “A exposição das fotos de todas as crianças junto com os respectivos números de celulares também causam consequências.”

COM A PALAVRA, O COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da escola. A última manifestação da entidade, divulgada na sexta, 4, afirma repúdio e indignação com o teor das mensagens trocadas.

Confira a íntegra da nota:

“O Colégio Visconde de Porto Seguro preceitua a todos os seus alunos, há mais de 140 anos, valores éticos e de respeito ao próximo, praticados e reforçados continuamente, da Educação Infantil ao Ensino Médio e Abitur, de forma a fortalecer o reconhecimento e valorização da diversidade.

Prosseguindo com a apuração das manifestações de alunos de nosso Colégio em redes sociais no início desta semana, reiteramos nossa consternação e indignação com o conteúdo de caráter racista, nazista e misógino de algumas dessas mensagens.

Reforçamos nosso repúdio veemente a toda e qualquer forma de discriminação e preconceito, os quais afetam diretamente nossos valores fundamentais. Nesse sentido, o Colégio aplicou aos alunos envolvidos as sanções disciplinares cabíveis nos termos do Regimento Escolar, inclusive a penalidade máxima prevista, que implica seu desligamento imediato desta instituição.

Considerando o atual contexto de intolerância e violência verificado em nossa sociedade, o qual se reflete nas famílias e grupos de amigos, em vista dos fatos recentes, o Colégio reforçará suas práticas antirracistas, de conscientização e respeito à diversidade, em todos os câmpus, abordando o assunto de forma ainda mais contundente em suas pautas cotidianas, com iniciativas envolvendo a comunidade escolar, inclusive com apoio de consultoria especializada, para procurar evitar a reincidência de uma situação gravíssima e inadmissível como essa.

Reiteramos nossa solidariedade e apreço a todos que foram ofendidos e continuaremos prestando o devido acolhimento aos alunos e famílias.

Seguiremos cumprindo a nossa missão de promover a educação e a cidadania, auxiliando nossos alunos no desenvolvimento da empatia e respeito ao outro, para a promoção de uma cultura de paz e tolerância mútua.

Contamos com o apoio muito próximo das famílias e dos alunos nessa caminhada, inclusive com o uso consciente das mídias sociais.

Colégio Visconde de Porto Seguro”