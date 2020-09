Advogado Sérgio Moro recebe carteira da OAB e abre escritório em Curitiba, a terra da Lava Jato Ex-juiz federal que conduziu a maior operação no País contra a corrupção obteve a inscrição 105239 na Seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, cinco meses após romper com Bolsonaro e renunciar ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública