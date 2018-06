Advogado pede a Fux que barre paralisação de juízes por auxílio-moradia

O advogado Carlos Alexandre Klomfahs pediu, nesta segunda-feira, 5, ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, para que suspenda a paralisação dos magistrados em defesa do auxílio-moradia. Marcado para dia 15, o ato contou com 81% dos votos dos consultados pela Associação dos Juízes Federais. Klompahs também fez requerimento semelhante ao CNJ.

Para o advogado, a paralisação é ‘inconstitucional e viola preceitos fundamentais de segurança jurídica, aos jurisdicionados, a sociedade como um todo e às instituições da União como o Judiciário’.

Klomphas ainda ressalta que o ato é ‘por todo inconstitucional, uma vez que o objetivo da greve não é por direito adquirido, não é por melhoria nas condições do exercício de dever funcional, não se trata de garantia da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 95, III), nem de luta por aposentadoria integral dos magistrados’.

“Por se tratar de serviço público de natureza jurisdicional financiada por toda a sociedade brasileira, a greve por magistrados é proibida por uma interpretação sistemática da constituição, a uma pela inafastabilidade do controle jurisdicional, a duas pelos prejuízos do não recebimento de processos, pedidos ou tutelas de urgência e cautelar nos feitos criminais ou que envolvam situações emergenciais etc., que podem prejudicar de forma irreversível os jurisdicionados”, sustenta.

Klomfahs ainda requer que, se for acolhido o pedido e, portanto, suspensa a manifestação, magistrados que desobedecerem sejam punidos com ‘desconto dos dias parados’ e outras sanções previstas no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. O mesmo pedido foi protocolado ao CNJ.