Advogado de jornalista defende investigação sobre Carla Zambelli por ‘tentativa de homicídio’

O advogado Renan Bohus, que representa o jornalista Luan Araújo, que se envolveu em um atrito com a deputada Carla Zambelli (PL-SP) neste sábado, 29, nos Jardins (região sul da cidade de São Paulo), defende que a bolsonarista e sua equipe sejam investigados por ‘tentativa de homicídio’. Ele explica que registrou ocorrência também pelos crimes de ameaça, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma, pelos quais a deputada poderá ser investigada.

De sua parte, Zambelli afirma que se defendeu de agressões que o jornalista teria praticado contra ela.

Zambelli estava em um restaurante na esquina da rua Padre João Manoel com a alameda Lorena, quando Araújo passou em frente, usando um boné do MST. Nas proximidades transcorria um ato de apoio aos candidatos do PT ao governo do Estado e à Presidência. Em meio à confusão, a parlamentar saiu correndo atrás do jornalista empunhando uma pistola. A cena foi filmada por populares.

Bohus afirma que a equipe da deputada deu início às provocações, mas a bolsonarista rebate e alega que Araújo provocou o tumulto. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que ela e o jornalista trocaram insultos. Araújo afastou-se e correu, momento em que a deputada tropeçou no meio-fio em frente ao restaurante. Ela afirmou em suas redes que ‘foi empurrada’.

“Enquanto ele [Araujo] corria, ouviu um tiro, que passou do lado dele. Ele entrou em desespero, começou a chorar, disse que não queria morrer e implorou para Carla e o segurança não atirarem contra ele”, afirma o advogado Renan Bohus.

A correria terminou em um estabelecimento na esquina das alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Lorena. No caminho, segundo mostram vídeos registrados por testemunhas, Araújo quase foi derrubado por um homem. O jornalista teve sua roupa rasgada por pessoas que tentaram contê-lo. Bohus afirma que Zambelli, com a arma em punho, teria exigido que Araújo se deitasse no chão e gravasse um vídeo pedindo desculpas a ela, enquanto seu segurança estaria apontando a arma para a cabeça do jornalista. Esse é um dos motivos pelos quais o advogado defende que a investigação do caso considere a hipótese do crime de tentativa de homicídio.

Em um vídeo que circula nas redes, é possível ouvir a deputada gritar algumas vezes ‘deita no chão’, enquanto o jornalista questiona ‘você quer me matar pra quê?’.

Tanto a deputada quanto o jornalista registraram boletim de ocorrência na Polícia. O segurança de Zambelli chegou a ser preso em flagrante ainda no sábado, mas foi liberado neste domingo, 30, mediante o pagamento de uma fiança de R$ 1.300.

Depois do alvoroço, Zambelli gravou vídeo relatando sua versão. Ela diz que ‘foi empurrada’ e que Araújo teria ‘cuspido nela’. A deputada afirma que foi ‘vítima de um ataque digital, por ter recebido entre sexta e sábado dez mil mensagens e milhares de ligações’.

A parlamentar acredita que é vítima de um ‘movimento organizado para derrubar suas redes sociais’.

O advogado Bohus rebate. “O que ela pretendia próxima de uma manifestação em favor do candidato contrário ao dela com uma arma em punho? Quem é que premedita o quê nessa história?.”