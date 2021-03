Advogada ofende médico que não prescreveu cloroquina, é condenada a pagar indenização e juiz pede desculpas

A advogada Adelaide Rossini de Jesus foi condenada a indenizar um médico de Santos (SP) por ofender o profissional após ele se recusar a prescrever cloroquina durante uma consulta, em maio do ano passado. Na decisão que determinou a reparação, o juiz Guilherme de Macedo Soares, da 2ª Vara do juizado Especial Cível, pediu desculpas ao profissional da saúde que foi hostilizado no ambiente de trabalho.

Documento JUIZ PEDE DESCULPAS POR AGRESSÃO DE ADVOGADA A MÉDICO PDF

“A ré infelizmente não teve a sensibilidade de entender que o momento não se presta para hostilizar os profissionais da saúde, muito pelo contrário, deveriam ser tratados como heróis, pois, assim o são. Arriscam suas vidas e as vidas daquelas que eles mais amam para combater a doença alheia. Estão na linha de frente, prontos para ‘o que der e vier’ e lamentavelmente ainda precisam passar por situações como essa”, afirmou o juiz. “A sociedade precisaria se juntar e pedir desculpas em nome da ré, a começar por este julgador: Receba minhas sinceras desculpas!”.

A ação foi movida pelo médico após uma consulta com a advogada em um pronto-socorro. Na ocasião, Adelaide reclamou de frio e tosse seca, mas se recusou a fazer o teste de covid-19, pedindo a prescrição para cloroquina e azitromicina. Ambos os medicamentos não tem eficácia contra a covid e foram defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro.

O médico afirmou que a advogada tinha sinais vitais bons e solicitou um eletrocardiograma. Adelaide recusou, insistindo no ‘remédio do presidente’. O profissional chamou outros cinco colegas, que foram unanimes em rejeitar a prescrição.

A advogada então registrou um boletim de ocorrência contra o médico e, nas redes sociais, acusou o profissional de ‘esconder a hidroxicloroquina’ para ‘desacreditar o presidente’. Ao saber do processo, Adelaide alterou o post, se dispôs a fazer uma retratação e alegou que suas críticas estavam abarcadas pela liberdade de expressão.

Na sentença, o juiz Guilherme de Macedo Soares apontou que a advogada é ‘pessoa de ferrenha posição política’ e que apesar de ter o direito de proferir suas ideologias, cometeu excesso ao hostilizar o profissional.

“É incontroverso que a requerida tentou coagir o autor em seu ambiente de trabalho, eis que confessa que ameaçou processá-lo, além de solicitar a lavratura de um boletim de ocorrência, como que seus filhos o processariam em caso de óbito. Assim como também não nega ter dito que o requerente e demais médicos que concordaram com a sua opinião profissional eram ‘comunistas’, evidenciando, mais uma vez, que sua opinião deriva de sua ideologia política”, frisou o magistrado.

“Por derradeiro, consigno que é lamentável que os fatos tenham por personagem a requerida, que é advogada, e mesmo com todo o conhecimento e cultura amealhados durante a sua longa vida, proceda da forma como fez, acreditando ainda que apenas exerceu seu direito de crítica e opinião, quando na verdade o que fez foi expor o autor à execração pública”, continuou.

COM A PALAVRA, A ADVOGADA ADELAIDE ROSSINI DE JESUS

