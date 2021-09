Advocacia respeitada, cidadania fortalecida

No juramento da advocacia, assumimos compromissos com uma série de valores, entre os quais a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Advogadas e advogados estão na linha de frente da luta por Justiça. Independente da área que atuamos, nossa atividade parte de um mesmo princípio, sob a égide das liberdades, no plural, porque nossa atuação se faz plural, frente a uma sociedade que é diversa.

Para desempenhar a advocacia, os desafios são inúmeros e se impõem sob novas configurações a cada contexto. Ainda vivemos um cenário de pandemia, que impactou as atividades de advogadas e advogados de todo o Brasil. E em alguns estados, com outros problemas estruturais no Poder Judiciário, esse impacto foi ainda maior.

Isso significa que os desafios se ampliaram para muitos de nós nesse período. E quando falamos que essas dificuldades se sobrepõem aos profissionais do Direito, queremos dizer que a cidadã e o cidadão também passam a sentir os reflexos das adversidades enfrentadas por advogadas e advogados no exercício da profissão.

Importante que se diga que, dentro de um contexto social e econômico mais vulnerável, tal qual enfrentamos atualmente, os direitos fundamentais da sociedade são colocados em xeque. Fazer Justiça parte de um princípio básico de manutenção da ordem social, a partir do resguardo dos direitos de cidadãs e cidadãos. E é nossa missão, enquanto advogadas e advogados, trabalhar em favor daqueles que tiveram seus direitos violados.

É para esse objetivo que converge toda e qualquer luta em defesa da advocacia, que não se limita à defesa de interesses de classe. O que toda advogada e todo advogado desejam é viver dignamente de seu trabalho, como em qualquer outra profissão. Mas pontuamos desafios específicos da advocacia, frente ao dia a dia de nossa atividade, que perpassa em ouvir as demandas de quem busca por Justiça.

Sem uma advocacia fortalecida e respeitada, cidadãs e cidadãos encontrarão um caminho fragilizado para lutarem por seus direitos. Portanto, isso pressupõe um trabalho de realizar os enfrentamentos necessários a tudo que possa limitar o acesso à Justiça.

O que a pandemia nos trouxe, de uma forma geral, foi uma nova realidade, em que audiências remotas precisaram ser adotadas, diante de um cenário mais severo de contaminação pelo coronavírus. Mas essa implementação ocorreu de forma abrupta, e vemos um desnivelamento com relação à prestação do serviço jurisdicional em todo o país. Enquanto os sistemas de determinadas varas funcionam sem maiores intercorrências, em outras o advogado e a advogada sequer sabem se serão atendidos.

Essa situação crítica do Poder Judiciário, agravada ao longo de 2020 e 2021, já vem no lastro de um problema histórico, em alguns estados, cujo ponto central é a falta de estrutura para atendimento, com ausência de magistrados e servidores. É uma reação em cadeia, já que o cidadão e a cidadã, em muitos casos, esperam anos pelos resultados de seus processos. Por esse caminho, estamos nós, advogadas e advogados, lutando para que a lei seja cumprida, os direitos respeitados e, finalmente, a Justiça seja feita.

Para além das questões estruturais do Poder Judiciário, enfrentamos outro grave problema, que também se reflete na realidade da advocacia brasileira, que são os inúmeros casos de abusos de autoridade contra advogadas e advogados. Em janeiro de 2020, tivemos uma importante conquista, com a entrada em vigor da chamada Lei de Abuso de Autoridade, que, entre outros prontos, criminaliza a violação das nossas prerrogativas. A lei em questão reforçou o que já estava previsto no próprio Estatuto da Advocacia, de 1994.

Vale frisar que chamamos de abuso de autoridade todo e qualquer poder que se exerça fora dos limites da lei. E é dentro desse limite que se dá a nossa luta pelo direito de nossa atividade ser desempenhada com liberdade e independência. Fazemos isso porque somos a voz do cidadão e da cidadã na Justiça. E quando nossas prerrogativas são violadas, o direito ao contraditório e à ampla defesa estão ameaçados. Por consequência, a ordem social e o Estado Democrático de Direito também são impactados.

A OAB, nesse sentido, desempenha um papel fundamental na defesa de uma advocacia respeitada e fortalecida. Seja no enfrentamento aos problemas do Judiciário, seja no combate à violação das prerrogativas, a entidade assume a função de ser a voz da advocacia, levando em conta toda a pluralidade que temos em nossa profissão. É por isso que dependemos de uma OAB independente para atuar em nosso favor, e garantir que a advocacia seja exercida com liberdade e dignidade. Uma OAB que não sofra ingerência de forças políticas externas à advocacia, nem de forças políticas internas que atuam em prol de interesses pessoais.

Na segunda quinzena de novembro, as seccionais da OAB em todos os estados vão eleger seus representantes de classe. Nesse processo democrático, as eleições na OAB trazem um aspecto fundamental na busca por uma justiça mais efetiva e uma advocacia respeitada. Afinal, é a partir da união da classe, por meio de nossas lideranças, que teremos forças para encampar as lutas que resultarão em uma cidadania fortalecida.

E vivemos um momento histórico em nossa instituição: pela primeira vez, teremos eleições no Sistema OAB com paridade de gênero e cotas raciais. Isso mostra que a Ordem dos Advogados do Brasil, que segue uma trajetória de 90 anos, é também um reflexo das pautas de grupos que clamam por justiça social e igualdade.

Isso não quer dizer que essas conquistas foram alcançadas sem nenhum tipo de obstáculo. O impulsionamento de candidaturas femininas em todo o Brasil nas eleições deste ano é respaldado pela luta que as advogadas tiveram que empreender dentro da própria instituição. Vale lembrar que, em toda a história da OAB, apenas 10 mulheres presidiram seccionais em seus estados. O mesmo ocorre com a baixa representatividade da advocacia negra em cargos eletivos da instituição.

Das lutas no campo institucional à garantia básica de todo cidadão e toda cidadã ter acesso pleno à Justiça, encontramos os caminhos que convergem para um objetivo comum. A Constituição Federal diz que “o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. E se nos cabe tão nobre e importante missão de lutar pelos direitos daqueles que nos procuram para representa-los perante à Justiça, precisamos, sim, de uma advocacia respeitada e fortalecida.

Quando a Justiça fecha as portas para a advocacia, está se fechando para a sociedade. Quando advogadas e advogados são desrespeitados no exercício da profissão, os direitos de cidadãs e cidadãos estão sendo violados. Por isso, para além dos nossos desafios profissionais diários, precisamos enfrentar todos esses obstáculos que surgem no caminho. E, se escolhemos uma profissão tão desafiadora por si só, coragem não nos falta para realizar todos os enfrentamentos necessários para cumprirmos nossa missão com dignidade e independência.

*Daniela Borges é advogada, professora, conselheira federal da OAB e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada

*Christianne Gurgel é advogada, professora, vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB-BA e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados da Bahia