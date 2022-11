Advocacia no processo legislativo

O advogado, que tem papel determinante na administração da Justiça, está a cada dia se tornando primordial no processo legislativo.

O Estatuto da Advocacia, artigo 44, inciso I, nos compromete com a defesa da Constituição, da ordem jurídica do estado democrático de direito, da justiça social, dos direitos humanos, do aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas. A advocacia é, na sua essência, instrumento contra a opressão e em favor da sociedade. Esse o seu dever ético número um. Ruy Barbosa a definia como um sacerdócio. A Ordem dos Advogados do Brasil tem se dedicado a dialogar e subsidiar parlamentares, não apenas no universo institucional dos operadores do direito, mas também no que diz respeito às diversas causas da cidadania.

De 1824 a 1988, tivemos sete Constituições, contadas as duas outorgadas (1824 e 1937). Destas, quatro foram promulgadas por Assembleias Constituintes, duas foram impostas — uma por D. Pedro I e outra por Getúlio Vargas — e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Na história das Constituições brasileiras, há uma alternância entre regimes fechados e mais democráticos, com a respectiva repercussão na aprovação das Cartas, ora impostas, ora aprovadas por Assembleias Constituintes.

A CF de 1988 estabeleceu as atribuições da União, Estados e Municípios. As leis estaduais atuam até os limites físicos do Estado. Uma lei estadual tem seu alcance delimitado pelas Constituições Federal e Estadual. Não é permitido ao Poder Legislativo estadual legislar sobre assuntos de competência exclusivamente federal ou municipal. Na verdade, no sistema federativo brasileiro, quando se repartiram as competências, sobraram aos Estados aquelas que não são da União nem dos Municípios (artigos 21, 22 e 30 da Constituição Federal): “São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal”.

Daí decorre a tradição, elaboração de leis preparadas por quem não tem profundo conhecimento sobre o tema a ser disciplinado. Muitas delas para regular matérias de competência exclusiva do Executivo.

O processo legislativo, entendido como o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos, visando a formação das emendas constitucionais, leis complementares e ordinárias e decretos legislativos, deve ser estritamente observado durante a instrução que resulta na inserção de norma jurídica no ordenamento.

Nota-se, claramente, que o processo legislativo se caracteriza por ser uma sequência de atos ordenados. Essa ordem racional e lógica decorre da própria necessidade de apenas admitir, como válidas, as normas que tiveram como nascedouro a estrita observância do devido processo legislativo, sob pena de não o fazendo atingir frontalmente o princípio da legalidade.

Por conseguinte, legítima é a atuação do advogado junto ao Legislativo a fim de subsidiar os parlamentares a suscitarem a ação do Parlamento para fazer leis necessárias e constitucionais em si. O impacto da atividade da advocacia no Legislativo tem se mostrado decisivo. Por essas razões que a atuação do advogado tenderá a crescer ainda mais.

Antenada a esse movimento, a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil criou, recentemente, a Comissão Especial de Direito e Processo Legislativo que tem entre seus objetivos o monitoramento do ambiente político, a fim de materializar o estreitamento das relações com o Parlamento; apresentação de subsídios e informações para esclarecer e qualificar o tomador de decisão na elaboração das políticas públicas; e o fortalecimento do advogado no Poder Legislativo.

*André Luís de Paula, advogado, sócio no escritório Klemp, De Paula Sociedade de Advogados e secretário executivo da Comissão Especial de Direito de Processo Legislativo da OAB/SP.