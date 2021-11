Acusada de vender sentenças, desembargadora do Amazonas é aposentada com R$ 35 mil por mês Encarnação das Graças Sampaio Salgado pegou a mais 'severa' punição prevista na Lei Orgânica da Magistratura, peça produzida nos anos de exceção e que nunca foi derrubada; presidente do Tribunal de Justiça do Estado diz que proventos são ‘proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma da lei’