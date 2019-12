Acusações na Lava Jato 69 são ‘demonstração da pirotecnia de procuradores viciados em holofotes’, reage Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como ‘demonstração de pirotecnia’ as acusações contra o seu filho, o empresário o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, na 69ª fase da Operação Lava Jato, a ‘Mapa da Mina’. Pelo Twitter, o petista afirma que investigação é um ‘malarabalismo’.

“O espetáculo produzido hoje pela Força Tarefa da Lava Jato é mais uma demonstração da pirotecnia de procuradores viciados em holofotes que, sem responsabilidade, recorrem a malabarismos no esforço de me atingir, perseguindo, ilegalmente, meus filhos e minha família”, escreveu o petista.

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também reagiu à nova fase da Lava Jato e classificou as acusações como ‘totalmente descabidas’.

Segundo Cristiano Zanin, as apurações que serviram de base para a Lava Jato já foram alvo de ‘ampla investigação’ realizada pela Polícia Federal de São Paulo, em 2012, e pelo Ministério Público Federal de Brasília, em 2010.

Em ambos os casos, os inquéritos foram arquivados sem identificar a prática de qualquer crime.

“Ou seja, os órgãos do Estado competentes para promover a análise e a investigação do assunto já atuaram e concluíram de longa data que Lula e seus familiares não cometeram qualquer ato ilícito. A Lava Jato de Curitiba escondeu essa situação e buscou criar vínculos artificiais de competência apenas para dar continuidade à perseguição ilegal contra Lula”, declara Zanin.

‘Mapa da Mina’. A nova fase da Lava Jato apura repasses de R$ 132 milhões da Oi/Telemar ao grupo Gamecorp/Gol, controladas por Lulinha, pelos irmãos Fernando Bittar e Kalil Bittar e pelo empresário Jonas Suassuna. A procuradoria aponta que parte dos valores teriam sido utilizados para financiar a compra do sítio de Atibaia pela família Bittar.

O imóvel é o pivô da segunda condenação de Lula na Lava Jato. Em novembro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) sentenciou o ex-presidente da 17 anos, um mês e dez dias de prisão. Devido ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância, Lula recorre em liberdade.

A Lava Jato apura também ‘indícios de irregularidades no relacionamento’ entre a Gamecorp/Gol e a Vivo/Telefônica no projeto ‘Nuvem de Livros’. Os procuradores afirmam ter identificado a movimentação de R$ 40 milhões entre a Movile Internet Móvel, empresa do grupo Telefônica, e a Editora Gol entre janeiro de 2014 a janeiro de 2016.

Os repasses coincidiam, segundo a procuradoria, com decisões benéficas do governo federal ao setor de telecomunicações, como a assinatura do Decreto 6654/2008, que permitiu a aquisição da Brasil Telecom pelo grupo Oi/Telemar.

COM A PALAVRA, O GRUPO GAMECORP/GOL

COM A PALAVRA, A OI

“A Oi informa que atua de forma transparente e tem prestado todas as informações e esclarecimentos que vêm sendo solicitados pelas autoridades, assegurando total e plena colaboração com as autoridades competentes.”

COM A PALAVRA, A VIVO

“A Telefônica informa que a Polícia Federal está hoje em sua sede, em São Paulo, buscando informações a respeito de contratos específicos de prestação de serviços realizados. A empresa está fornecendo todas as informações solicitadas e continuará contribuindo com as autoridades. A Telefônica reitera seu compromisso com elevados padrões éticos de conduta em toda sua gestão e procedimentos”

COM A PALAVRA, O GRUPO MOVILE

“O Grupo Movile preza pela transparência em sua atuação e está cooperando com as investigações do Ministério Público Federal do Paraná, fornecendo todas as informações solicitadas. A empresa não é o alvo principal da investigação e trabalha em total colaboração com as autoridades. A Movile esclarece ainda que, diferentemente do citado no primeiro comunicado oficial emitido pelo MPF-PR, não pertence ao grupo Telefônica/Vivo. Somos um ecossistema brasileiro de empresas de tecnologia, com atuação global.”