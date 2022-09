PF e Secretaria de Segurança de São Paulo assinam acordo para agilizar troca de informações

A Polícia Federal (PF) assinou um acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para agilizar a troca de informações e tecnologias entre as duas instituições.

“O acordo é considerado um feito histórico que se buscava há praticamente duas décadas”, diz a PF.

A ideia é usar o compartilhamento de dados para treinar servidores e para aperfeiçoar ferramentas de trabalho.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 2, Polícia Federal explica que o acordo vai ajudar na “harmonização, extração, análise e difusão de sistemas”. “Permitindo, portanto, celeridade na tomada de decisões das instituições”, afirma.

O termo foi assinado ontem em uma reunião do superintendente da PF em São Paulo, o delegado federal Rodrigo Bartolamei, com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, e os secretários-executivos da Polícia Civil, Youssef Abou Chahim, e da Polícia Militar de São Paulo, Álvaro Batista Camilo.