Ações de controle resultaram em ‘benefícios financeiros’ de quase R$ 5 bi, diz TCU

O Tribunal de Contas da União informou nesta segunda, 29, que ações de controle realizadas no primeiro trimestre resultaram em R$ 4,7 bilhões de benefícios financeiros. Os números do TCU mostram que ‘a cada R$ 1 investido no funcionamento do órgão, o retorno para a sociedade foi de R$ 9,49’. Foram quase seis mil decisões julgadas em áreas como assistência social, agricultura, administração do Estado, obras públicas e combate à corrupção.

Veja nesse link o conteúdo completo do TCU em números.

O TCU destacou que ‘além do benefício financeiro, as ações de controle geram impactos positivos na Administração Pública Federal e no país’ – expectativa de controle, prevenção do desperdício, melhorias na alocação de recursos, sugestão de aprimoramento de leis, redução de danos ambientais e melhoria de políticas públicas.