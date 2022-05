Acionada pela Procuradoria, PF no Pará constata invasões de fazendeiros em aldeias Parakanã Após avisar a Polícia Federal sobre denúncias de ameaças à terra indígena Apyterewa, Ministério Público Federal informou que agentes realizaram incursão nesta terça-feira, 17, constatando as invasões e verificando que fazendeiros enviaram homens e várias cabeças para as proximidades de aldeia