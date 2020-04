‘Acesso a tratamento e políticas públicas de prevenção ao coronavírus’, prega candidato a procurador-geral de São Paulo

LEIA TAMBÉM > O coronavírus e o Ministério Público

Na reta final da disputa pelo cargo de procurador-geral de Justiça de São Paulo e em meio à pandemia da covid-19, o candidato ao comando do Ministério Público paulista Mário Luiz Sarrubbo disse que o avanço do novo coronavírus alterou sua rotina de campanha e o obrigou a recorrer a reuniões virtuais e a conversas por telefone. “Apesar do isolamento social, seguimos dialogando com a classe”, afirmou o procurador de Justiça.

Sarrubbo concorre pela situação, com apoio do atual chefe do Ministério Público paulista, o procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, que exerce o segundo mandato consecutivo. Nas eleições marcadas para este sábado, 4, também disputa o topo da instituição – pela oposição – o procurador de Justiça Antonio Carlos da Ponte. Caberá ao governador João Doria escolher o mandatário do MP.

Para Sarrubbo, na carreira desde novembro de 1989, a Saúde se tornou “prioridade absoluta” e, segundo ele, o Ministério Público de São Paulo vai atuar para “se certificar de que as ações que garantem os direitos dos cidadãos estejam sendo executadas”.

Entre essas ações, o procurador de Justiça destacou o acesso da sociedade ao tratamento adequado da doença, a observância das recomendações sanitárias e a articulação de políticas públicas na capital e no interior. “Além disso, vamos promover o acompanhamento do monitoramento de casos suspeitos e confirmados de infecção e das campanhas oficiais de esclarecimento à população.”

Em outra frente, Sarrubbo defende a ação do MP de São Paulo na questão do desabastecimento em estabelecimentos comerciais e na repressão a crimes ligados à elevação abusiva de preços em período de calamidade.

ESTADÃO: A poucos dias da eleição, qual o tamanho do impacto da crise do coronavírus em sua campanha?

MARIO LUIZ SARRUBBO: Diante das medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde em razão da pandemia de covid-19, tivemos que mudar a forma de atuação na campanha. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, paramos com os encontros presenciais. Entre janeiro e o dia 17 de março, visitamos 112 comarcas em todo o Estado. Desde então, passamos a gravar mensagens para enviar aos colegas e a realizar reuniões virtuais para apresentar nossas propostas, sempre promovendo o diálogo. Além disso, passo parte do dia ao telefone, tentando falar com os colegas que não consegui encontrar pessoalmente. Como o tempo é curto, infelizmente não conseguirei falar com todos, como gostaria. Apesar dos impactos do isolamento social, seguimos dialogando com a classe.

ESTADÃO: Se indicado para o cargo de procurador-geral, o sr. teme cortes do orçamento do Ministério Público diante de gastos emergentes do Tesouro no combate ao vírus? Como planeja administrar um cenário desses?

SARRUBBO: Precisamos ter muita serenidade neste momento de pandemia que assola São Paulo, o Brasil e o mundo. A covid-19 é uma realidade e os nossos colegas promotores de Justiça do Ministério Público de São Paulo que atuam na área de saúde estão fazendo um trabalho excepcional nas ações relacionadas à doença. Neste contexto, apesar dos gastos emergenciais, precisamos continuar mostrando que o MP é investimento, e não custo, para o Estado. Na tutela da saúde pública, por exemplo, o Ministério Público vai atuar na defesa do acesso da sociedade ao tratamento da doença e no acompanhamento das políticas públicas de prevenção, cruciais para evitar que o vírus se alastre. É muito importante que o orçamento aprovado pelo Legislativo já contemple receita suficiente para que o procurador-geral não tenha que correr atrás de créditos suplementares durante o ano. Mas, se for para que nossos membros tenham condições adequadas de realizar seu trabalho em prol da sociedade, disposição não me falta para fazer isso. É com essa energia, responsabilidade e transparência que pretendo liderar o Ministério Público de São Paulo, caso seja eleito pela classe neste sábado (4/4) e nomeado pelo governador João Doria.

ESTADÃO: Como administrar o maior Ministério Público estadual de forma virtual praticamente?

SARRUBBO: Vamos agir da forma como sempre atuamos: com responsabilidade, prudência, diálogo e muita transparência. Uma de nossas propostas, a de inovação tecnológica, prevê a modernização para tornar as funções institucionais mais ágeis e eficazes. O objetivo é implementar soluções de inteligência artificial que vão viabilizar a automatização de rotinas da atividade-fim para incrementar o SEI (Sistema Eletrônico de Informações), além do RH Digital para mapear posicionamentos judiciais.

ESTADÃO: O presidente da Câmara sugere corte da folha salarial dos servidores. O sr. concorda? Por quê?

SARRUBBO: A crise trazida pela disseminação do coronavírus impôs uma nova realidade a todos os brasileiros, e não seriam os servidores públicos a exceção. A saúde assumiu a prioridade absoluta, e isso causará efeitos ao longo de todas as categorias profissionais, privadas e públicas. Isso, no entanto, não significa que haverá carta-branca para que se cometam arbitrariedades, ao arrepio de contratos, garantias legais e direitos conquistados. É preciso que haja serenidade para que não se cometa o excesso de deixar um setor da economia ileso enquanto o outro arca com os custos. Temos certeza de que lideranças e representantes do setor público, bem como do setor privado, saberão encontrar meios dialogados e cordatos para fazer restrições na medida do necessário, sem atropelar as relações de trabalho nem ignorar direitos.

ESTADÃO: O que o procurador-geral pode fazer no enfrentamento à covid-19?

SARRUBBO: A sociedade respondeu bem às medidas de isolamento social anunciadas pelas autoridades, e a nossa expectativa é de que a curva de contágio se reduza dentro das estimativas traçadas. Neste momento em que a população está em casa, o Ministério Público de São Paulo precisa dialogar internamente, com todos os colegas, bem como com as esferas do Legislativo, Conselho Nacional do Ministério Público e tribunais para se certificar de que as ações que garantem os direitos dos cidadãos estejam sendo executadas. O acesso da sociedade ao tratamento adequado da doença, a observância das recomendações sanitárias e a articulação de políticas públicas na capital e em muitas cidades no interior são prioridades que devem ser observadas por nós do Ministério Público de São Paulo. Além disso, vamos promover o acompanhamento de protocolos de notificação, investigação, assistência e monitoramento de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Também precisamos acompanhar com atenção as campanhas oficiais de esclarecimento à população e a adoção de medidas para prevenir o alastramento do vírus entre idosos residentes em instituições de longa permanência. Outro aspecto a ser observado pelo Ministério Público é a questão do desabastecimento de mercadorias em estabelecimentos comerciais e, se necessário, agir para coibir práticas abusivas nas relações de consumo e na repressão de crimes ligados à elevação abusiva de preços em momentos de calamidade.