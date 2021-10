Ação penal de Weintraub contra Boulos fica com a Justiça de São Paulo, decide ministro do STJ Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece competência do Judiciário paulista para julgar processo movido por ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro contra ex-candidato a prefeito que o chamou de 'imbecil' no Twitter