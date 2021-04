Ação do Ministério Público de São Paulo é incluída no sistema digital interno com título ‘felação, cópula anal, masturbação’

Uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo chamou atenção por um detalhe sem qualquer relação com as acusações enviadas à Justiça. O arquivo, incluído no sistema digital interno da instituição, foi intitulado como ‘felação, cópula anal, masturbação’.

A ação acusa suposto ato de improbidade administrativa na contratação de serviços de infraestrutura pela Prefeitura de Bofete, no interior de São Paulo, para a montagem de um evento na cidade.

O detalhe inusitado, no entanto, não é percebido em uma análise desatenta. Isso porque o título de um arquivo não é necessariamente igual ao seu nome. No caso, a ação foi nomeada como ‘doc_135082386’. O título aparece apenas na aba de informações, que traz detalhes sobre o documento.

A ação é assinada pela promotora Ana Cândida Silveira Barbosa, responsável pela investigação. O autor do arquivo, também indicado na aba de dados, no entanto, é outro: Armando.

Em nota, o Ministério Público de São Paulo informou que acionou os canais técnicos internos para ‘averiguar quem e em que circunstâncias fez o uso indevido dessas expressões’.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

A Promotoria informa que, conforme atesta certidão expedida pelo Tribunal de Justiça, nenhum arquivo relativo ao processo 1000102-21.21.8.26.0470 recebeu tal designação. Informa ainda que no e-SAJ, o sistema digital pelo qual os membros do Ministério Público oficiam junto ao TJ, verificou-se a existência de palavras chulas nos registros internos do sistema (meta-dados), o que levou a Promotoria a acionar, nesta quarta-feira (7/4), os canais técnicos do MPSP para averiguar quem e em que circunstâncias fez o uso indevido dessas expressões.