Tribunal de São Paulo absolve advogado acusado de incentivar filho a agredir colega adolescente

A 1.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) absolveu, por unanimidade, o advogado José Pedro Said Júnior das acusações de envolvimento em uma briga entre menores de idade.

Documento Leia a decisão PDF

Ele havia sido condenado em primeira instância a 1 ano e 11 meses de reclusão por supostamente ter “prestado auxílio moral e material” ao filho e a dois amigos adolescentes que agrediram um colega também menor de idade.

A briga aconteceu perto do clube Sociedade Hípica de Campinas, no interior de São Paulo, a 90 quilômetros da capital, em setembro de 2019. A vítima ficou gravemente ferida e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Os adolescentes tinham 16 anos.

As agressões teriam sido motivadas porque a vítima beijou a namorada do filho de Said. O advogado levou o filho e os amigos até a casa do adolescente.

Os depoimentos são conflitantes. O advogado nega que soubesse da intenção do filho de agredir o colega. Os amigos afirmaram que ele teria incentivado a briga. Said voltou com o carro e tirou os adolescentes do local onde ocorreu a briga.

Os desembargadores 1.ª Câmara de Direito Criminal consideraram as provas “dúbias”. “A interpretação do quadro probatório admite convencimento diverso e, portanto, não se presta para seguro julgamento, num ou noutro sentido. Assim, a dúvida deve favorecer a defesa”, diz um trecho do voto do desembargador Figueiredo Gonçalves, relator do processo.

COM A PALAVRA, OS ADVOGADOS DANIEL BIALSKI E BRUNO BORRAGINE, QUE REPRESENTAM JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR

“A decisão unânime do Tribunal coloca fim à tentativa de macular a honra, o bom nome e a dignidade do advogado.Ele não praticou qualquer ato criminoso, ao contrário, agiu para evitar mal mais grave.”