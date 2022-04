Abril Laranja: todos pela prevenção contra amputações

O Brasil apresenta um volume dramático de perdas de membros por amputações em situações que poderiam ter sido evitadas, sendo as mais frequentes: diabetes descontroladas, acidentes de carros e especialmente com motos, causados pela falta de observância das normas de trânsito, e acidentes de trabalho, agravados pela ausência de equipamentos de proteção individual.

Por conta do volume de casos de perdas de membros que poderiam ter sido evitados está ganhando força no Brasil um movimento iniciado nos Estados Unidos, que serve, de um lado, como alerta à população dos cuidados que se deve adotar para evitar amputações e, de outro, para levar às pessoas que sofreram essas perdas uma mensagem de que elas não devem impedir seguir com a vida plena e feliz.

No Brasil esse movimento se inicia em Goiânia e é adotado pela ABOTEC, Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, que inclusive promoverá uma bela campanha neste ano.

Sei bem a importância dessa mensagem. Eu próprio, quando ainda estava me recuperando da amputação de minha perna direita, por conta de um acidente de carro, tive a alegria de receber naqueles primeiros dias, a visita ilustre de Lars Grael, que veio a São Paulo a pedido de um amigo comum, para conversar comigo sobre a experiência dele. Eu, que era um admirador dele, me tornei seu amigo e chegamos a dar palestras juntos sobre superação. Mas eu próprio, seguindo o exemplo dele, também passei a visitar amputados e com eles compartilhar minha própria experiência.

Por isso decidi abraçar esse movimento e elaborei um texto de um projeto de lei, apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo amigo Deputado Estadual, Campos Machado, oficializando no Estado o Abril Laranja, envolvendo todos os órgãos públicos relacionados ao tema em parceria com entidades privadas, para promoção de encontros, debates e campanhas, e colorindo de luzes laranja os prédios públicos.

E, nesta terça-feira, 5 de abril, às 14h30 (horário de Brasília), vamos realizar uma live pelo instagram (@marcosdacosta_sp) com duas pessoas que são exemplo: Pedro Pimenta e Paulo de Almeida.

Conto com todos para que o Abril Laranja tenha sucesso e possamos conscientizar e prevenir situações que levem a perda de membros por amputações em nosso país. Todos juntos no Abril Laranja.

*Marcos da Costa, advogado, ex-presidente da OAB/SP