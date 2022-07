Abençoados

Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Em fevereiro (em fevereiro), tem carnaval (tem carnaval)… A bela melodia de Jorge Ben Jor reflete, de forma perfeita, a realidade dos recursos naturais brasileiros. O Brasil é realmente abençoado. O país tem a quinta maior extensão territorial, clima ameno, a maior reserva de água potável do mundo, a Floresta Amazônica, rios navegáveis e enormes extensões de terra cultiváveis. Mesmo com todos estes recursos, e após 522 anos de existência infelizmente ainda possuímos índices de pobreza inaceitáveis.

Esta situação de privilégio fica muito evidente quando se visita países com condições climáticas muito adversas. O Canadá é um destes lugares. O país tem setenta por cento do seu território coberto pela neve mais da metade do ano. Uma boa parte do país é quase inabitável em função do frio.

Estou passando uns dias em Toronto, a maior cidade do Canadá. Aqui estamos no meio do verão. O povo sai para as ruas a fim de aproveitar os poucos meses de calor. Feiras de rua, consertos musicais, esportes náuticos, bicicletas por todos os lados, parques e praças repletos. Todos buscam uma forma de curtir o bom tempo. Um dos pontos altos de Toronto é a Centre Island, uma enorme ilha, de natureza exuberante, bem na frente da cidade. A ilha foi convertida em parque e é acessível somente por ferry boat (balsa). Dezenas de milhares de torontonianos aproveitam os finais de semana de calor por lá.

Mas o mais interessante de Toronto não está na sua superfície, e sim embaixo da terra. Sim o subsolo da cidade reserva surpresas incríveis. Em função do frio a cidade desenvolveu uma extensa rede de túneis que conectam os edifícios da região central. O Path (caminho), como foi batizado o subsolo de Toronto, teve o seu início no ano de 1900. Foi quando uma grande loja da época fez um túnel para acessar o seu anexo, do outro lado da rua. De lá pra cá, não parou mais. A rede de túneis foi aumentando na medida que novos complexos imobiliários eram erguidos.

Hoje são mais de 70 enormes edifícios, entre torres de escritórios e hotéis, além da estação de trem, arenas esportivas e centros de convenções, tudo conectado pelo subsolo. Basta entrar em um destes prédios (todos tem acesso público) e mergulhar para o mundo subterrâneo. É impressionante! Pode-se percorrer 30 km pelo underground (subsolo) de Toronto. Sim, você leu corretamente, são 30 km. É o maior complexo de túneis do planeta. Lá embaixo existe tudo o que se puder imaginar: vários shoppings centers, restaurantes, praças de alimentação áreas de convivência, tudo. Aliás, tudo muito bem cuidado, limpíssimo e de alto nível.

Cada empreendedor imobiliário constrói o seu prédio para cima e, no caso de Toronto, para baixo também. E obrigatoriamente, conecta-se com os subsolos dos prédios vizinhos através de túneis. E assim vai. É lá que a vida acontece, especialmente nos meses de muito frio e neve, quando anoitece as 4:30 da tarde.

Apesar de muito bem sinalizado, de início não é fácil orientar-se. É preciso prestar a atenção nos mapas pelo caminho. Comecei a me familiarizar com os túneis depois de três ou quatro incursões em diferentes trechos. É realmente extraordinário o que o povo aqui tem que fazer para poder sobreviver ao rigor do longo inverno. Passear pelo Path é fascinante e muito curioso, especialmente pra nós brasileiros, que vivemos uma realidade completamente diferente. Felizmente, não precisamos enfrentar a severidade do clima como os canadenses. Afinal, fomos abençoados…

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador, www.mbinitiative.org