A vitória coletiva da luta das mulheres negras

As mulheres negras são o maior grupo social do país e as que mais sofrem com as violências e desigualdades. Se os homens negros ganham em média menos do que brancos, as mulheres negras ganham ainda menos do que eles. São elas que diariamente vivenciam as consequências das desigualdades de gênero e raciais do Brasil. Por isso, é importante somarmos força para garantir vida e segurança para todas as mulheres. É uma realidade a ser combatida, como fazem os movimentos de proteção e de valorização das mulheres negras, que vêm se multiplicando nos últimos anos.

No dia 25 de julho, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, como acontece desde 1992. No Brasil, esse é o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, criado por lei federal em 2014. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola que lutou para manter uma comunidade independente autossustentável e atuou na resistência à escravidão no século XVIII, no Vale do Guaporé, em Mato Grosso.

Não faltam símbolos da força das mulheres negras para terem uma vida mais segura e condições igualitárias nos países latino-americanos e do Caribe. Todas as datas de celebração desses esforços, incluindo o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 novembro) nasceram da mobilização de mulheres de todas as cores nos locais de trabalho, nas escolas, nas ruas, da indignação contra situações humilhantes e da necessidade urgente de mudar as condições de vida aqui e lá fora.

Por isso, devemos celebrar com esperança a determinação das mulheres que vão conquistando espaços importantes, apesar de todas as dificuldades numa sociedade em que ainda predominam o machismo e o racismo estruturais. E devemos também reforçar sempre que não basta que batalhem sozinhas: é fundamental investir em políticas públicas de apoio àquelas que vivem em um ciclo de violência doméstica e de vulnerabilidade social e econômica.

Felizmente, embora ainda haja um caminho longo a percorrer, é claro o progresso da conscientização e de ações concretas e criativas que levam a difíceis conquistas das por mais equidade no trabalho e na política. São movimentos de bairro, ONGs, núcleos de estudos em universidades, grupos de artistas de todas as áreas, órgãos públicos nas administrações mais abertas à participação popular e parlamentares eleitos por uma parcela cada vez maior de eleitores que defendem leis afirmativas. Mais vitórias, mais responsabilidades. É preciso manter o fôlego para garantir oportunidades iguais, o respeito às liberdades individuais e para aumentar os direitos fundamentais no fortalecimento de uma democracia tão fragilizada como a brasileira, com tanta violência e ineficiência em todas as regiões do país.

Essas vitórias coletivas vêm crescendo, mas a luta não pode ser só das mulheres. Ela exige mais apoio efetivo e constante de governos, empresas, educadores, legisladores, judiciário, agentes de segurança e de saúde para reforçar as ações que neutralizem o racismo e o machismo entranhados na nossa sociedade desde os tempos coloniais.

No imenso universo feminino no Brasil há incontáveis talentos e lideranças capazes de catalisar os anseios de todas nós, ampliar nossa consciência, repensar nosso papel e nos levar a ocupar mais lugares de poder e de representatividade, que nos possibilitem viver com um mínimo de segurança, educação, saúde, conforto e prazer. Oxalá que, para as mulheres, isso dependa cada vez menos da cor da pele, da idade e do nível de renda.

*Joyce Trindade é secretária de Políticas e Promoção da Mulher no Município do Rio de Janeiro e conselheira do movimento Mulheres Negras Decidem

*Fabi Saad é empreendedora com foco na causa do gênero. Desenvolveu a plataforma Mulheres Positivas, distribuída no Brasil, nos EUA, no México, na Colômbia e na Itália