A velha e sempre nova academia

Deixemos de lado o que não é essencial (Goffredo da Silva Telles, 1977)

Deixemos a folha dobrada. Deixemos, por ora, de lado Códigos, becas, togas e provas. Deixemos a sala de aula em direção ao pátio das Arcadas, onde aguardam tantos outros alunos e professores para assinar e publicar nova Carta aos brasileiros.

A faculdade de direito da USP marcou a história do país. Nem sempre da melhor forma, é verdade. Ao lado de poetas e vanguardistas, alguns políticos, oligarcas e juristas de triste memória. Mas os percalços, que não devem ser esquecidos, não abafam os ecos mais importantes em defesa da liberdade, dos direitos humanos, da democracia que ressoam no velho prédio.

Das Arcadas sopraram ventos pela abolição da escravidão, pelo fim das ditaduras que assolaram o país, pelas Diretas, pela igualdade racial, de gênero, pelo fim da discriminação de orientação sexual. Naqueles “cantos do Largo”, Castro Alves leu O Navio Negreiro, Augusto de Campos apresentou sua poesia concreta, Maria Augusta Saraiva rompeu as barreiras de gênero, Goffredo declamou sua Carta aos Brasileiros, e inúmeras alunas e alunos cotistas enriquecem bibliotecas, salas de aula e auditórios com sua força e história de vida.

É nesse Pátio que será lida a nova Carta aos Brasileiros.

Não se trata de uma iniciativa apenas da Faculdade do Largo. Ao lado de professores como Celso Campilongo, Ana Elisa Bechara, Floriano Azevedo Marques, muitos outros, de tantas instituições de ensino, produziram o documento. Em meio a ataques institucionais ao pleito eleitoral, à uma ameaça clara de rompimento com a democracia, iniciaram uma corrente. E as mãos de juristas, economistas, líderes populares, políticos, de esquerda, de direita, liberais, estatistas, conservadores, progressistas foram dadas em defesa de um ideal comum. Uma ciranda cívica e plural, formada para preservar um regime, garantir Estado de Direito construído a duras penas, por uma geração que perdeu pais, filhos, professores, jornalistas, sindicalistas, camponeses e tantos outros em porões pelo país.

O essencial é a democracia. O resto são disputas ideológicas legítimas que podem ser postas de lado, nesse momento, em defesa das eleições, das urnas, e em rechaço a toda e qualquer tentativa, insinuação ou sugestão de golpe, ruptura ou violência.

Somos quase 1 milhão de subscritores. Todos, segundo Bolsonaro, “sem caráter”. Que sejamos muitos mais. Que o caráter da população brasileira não seja medido pela régua de quem defende fuzilar opositores, torturar inimigos, de quem flerta com o racismo, com a homofobia, ou faz graça com a morte alheia durante uma pandemia.

Que as palavras de Goffredo sejam marcadas fundo não só nas Arcadas, mas em todas as faculdades, instituições, corporações, nos corações e mentes daqueles que fazem deste país uma nação plural, colorida, democrática e livre.

*Sueli Dallari (turma 1980)

*Sebastião Tojal (turma 1981)

*Sérgio Renault (turma 1981)

*Pierpaolo Cruz Bottini (turma 1998)

*Igor Sant’Ana Tamasauskas (turma 1999)

*Marina Brecht (turma 2019)

*Tarsila Fonseca Tojal (turma 2017)

*Safiry de Lima Vieira (turma 2025)