A vacinação de crianças e as suas consequências

I – O PL 3.841/19

Noticiou a Agência Câmara de Notícias, em 4 de dezembro de 2019, que a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3842/19, que prevê pena de detenção de um mês a um ano para quem deixar de vacinar criança ou adolescente.

A proposta acrescenta ao Código Penal o crime de de “omissão e oposição à vacinação”, assim descrito: omitir-se ou opor-se, sem justa causa fundamentada, à aplicação das vacinas previstas nos programas públicos de imunização em criança ou adolescente submetido ao seu poder familiar, ou tutelado. Quanto à pena, além da detenção de um mês a um ano, há uma multa.

Conforme o texto aprovado, incorre na mesma pena quem divulgar, propagar e disseminar, por qualquer meio, notícias falsas sobre as vacinas componentes de programas públicos de imunização.

A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Pedro Westphalen (PP-RS), ao texto original da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) e um outro projeto que tramita em conjunto.

“A vida em sociedade exige, certamente, a relativização de direitos por todos, em prol do interesse público, do bem comum, e a vacinação pode ser considerada uma situação paradigma”, disse Pedro Westphalen.

“Por um lado, temos o direito individual na decisão sobre o que acontece com o nosso corpo, que é inviolável, como reconhece a Constituição. Por outro lado, a vida em sociedade exige a restrição de direitos individuais e sabemos que nenhum direito é absoluto”, continuou o relator.

Ter-se-ia então:

Art. 1º Esta lei tipifica criminalmente a conduta, de pais ou responsáveis, de omissão ou de contraposição à vacinação de crianças ou adolescentes, incluindo artigo no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal Art. 2º Acrescenta-se o seguinte artigo no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal: “Art. 244-A. Omitir-se ou contrapor-se, sem justa causa, violando dever inerente ao poder familiar, tutela ou guarda, à vacinação de criança ou adolescente, prevista no programa nacional de imunização: Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem divulga ou propaga, por qualquer meio, notícias falsas sobre as vacinas do referido programa ou sobre sua ineficiência.” Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

II – O PL 5.555/20

Acrescento a isso conforme a Agência Senado que o senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou um projeto de lei, o PL 5.555/2020, que altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940) tornando crime a omissão e oposição a vacinação, propagação de notícias falsas sobre a eficácia da vacina e de desestímulo à adesão ao programa de vacinação.

De acordo com o texto, quem se omitir, sem justa causa, na condição de pais ou responsáveis legais, à vacinação obrigatória de criança ou adolescente, em situação de emergência de saúde pública, a pena prevista é de reclusão, de um a três anos. Quem deixar de se submeter, sem justa causa, à vacinação obrigatória; e criar, divulgar ou propagar, por qualquer meio, notícias falsas sobre as vacinas do programa nacional de imunização ou sobre sua eficácia, a pena é de reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Além disso, se for agente público, poderão ser aplicadas penas em dobro, além das punições previstas por atos de improbidade administrativa.

O senador mencionou dados do Ministério da Saúde de que a vacinação de crianças com menos de 2 anos está apresentando queda desde 2011. “No caso da vacina BCG, contra tuberculose, a cobertura, que já foi de 107,94%, caiu para 95,63% em 2018. A cobertura da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, também despencou — de 102,39% para 90,5%”, informou o parlamentar.

III – O ARTIGO 14, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ECA

A institucionalização das políticas públicas de vacinação deu-se com a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), instituído pela Lei 6.259/75, e existem vários dispositivos na legislação brasileira que abordam o assunto.

O parágrafo 1o do artigo 14 do ECA determina que “é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”. Pelo artigo 249 do Estatuto, o descumprimento do calendário de imunização, que é parte dos “deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda”, sujeita o infrator a “multa de três a 20 salários mínimos”, sendo o dobro em caso de reincidência

Acrescento que a Lei 6.259/75 e o Decreto 78.231/76, que tratam da organização das ações de Vigilância Epidemiológica do Programa Nacional de Imunizações e estabelecem normas relativas à notificação compulsória de doenças. No artigo 43 do Decreto 78.231, está disposto que “a inobservância das obrigações estabelecidas na Lei 6.259” configura “infração da legislação referente à saúde pública, sujeitando o infrator às penalidades previstas”.

Lauro Monteiro Filho (Saúde) comentando o artigo 14 do ECA disse que:

“O art. 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma forma bastante simples e concisa, procura garantir a todas as crianças o acesso à prevenção das enfermidades que habitualmente afetam à população infantil. No seu parágrafo único determina a obrigatoriedade da vacinação, uma das principais medidas preventivas conhecidas.

Infelizmente, o bem-estar da criança não depende essencialmente de leis, mas, acima de tudo, de ações políticas preventivas do mais alto nível. Implica, obrigatoriamente, a erradicação da miséria e a diminuição da pobreza.

As principais causas de morbimortalidade infantil no Brasil, excluídas as causas perinatais, ainda são as infecções respiratórias e a diarréia, a desnutrição, as infecções preveníveis por vacinas e os acidentes, todos passíveis de controle ou erradicação por medidas preventivas. Até mesmo em relação à cobertura vacinal, estamos, no Brasil, ainda muito distantes dos padrões aceitáveis pelas organizações internacionais.

De acordo com o Unicef, no período de 1988/1989, os percentuais de crianças brasileiras até um ano imunizadas contra as internacionalmente chamadas doenças evitáveis por vacinas foram: TB (Tuberculose) – 70%; DPT (Difteria, Pertunis, Tétano) – 54%; Pólio – 97%; Sarampo – 58%. Nos países social e/ou economicamentes desenvolvidos todos esses índices já ultrapassaram os 90%. Aliás, esta taxa de 90% de imunização foi aceita como meta pra o ano de 2000 pelos países signatários da Convenção obre os Direitos da Criança, no Encontro Mundial de Cúpula da Criança realizado em Nova York em 30.9.90, e do qual o Brasil foi um dos participantes.

A situação da infância brasileira, bem confirmada pelas nossas vergonhosas e mundialmente conhecidas taxas (entre outras) de mortalidade infantil, de analfabetismo e evasão escolar e de mortalidade materna, leva à certeza de que este art. 14 do Estatuto é impossível de ser cumprido sem um alto grau de compromisso e determinação política.

Em relação, ainda, ao parágrafo único deste artigo, deve-se destacar que as vacinações recomendadas atualmente pelas autoridades sanitárias brasileiras excluem as vacinas contra a rubéola e a caxumba. A prevenção destas enfermidades faz-se de rotina nos países social e/ou economicamente desenvolvidos, através da aplicação, aos 15 meses de vida, da vacina Tríplice Viral, MMR (measles, mumps, rubella). Como é sabido, a prevenção da rubéola é de magna importância, já que evita a síndrome da rubéola congênita, que afeta filhos de mães contaminadas na gravidez e leva à possibilidade de conseqüências graves para o recém-nascido como: surdez, microcefalia, cardiopatias congênitas e cegueira. Esforços da sociedade devem se iniciar imediatamente visando à inclusão da vacinação contra a rubéola e a caxumba entre as vacinas obrigatórias.”

Corretas as palavras de Lauro Monteiro Filho que se somam a dura realidade atual do Brasil.

IV – A NÃO VACINAÇÃO DE MENORES DE 12 ANOS CONTRA A COVID-19; SUAS CONSEQUÊNCIAS

Segundo a Carta Expressa, em 19 de dezembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter pedido ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que os pais e responsáveis de menores de 12 anos tenham que assinar um termo de responsabilidade para vacinar as crianças, além da exigência de receita médica.

A declaração do presidente e os atos recentes tomados pelo ministério da saúde confrontam o parágrafo primeiro do artigo 14 do ECA, que, insisto, assim dita: “é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”.

Para o caso há recomendação da ANVISA, autarquia especial, responsável por esse assunto.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos em 16 de dezembro desta ano. .

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, enviaram ao STF, no dia 22 de dezembro deste ano, uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Marcelo Queiroga por suposta prevaricação na vacinação de crianças. …

A prevaricação, na sua forma comissiva, é de tal forma que o tipo penal exige ato contrário à “disposição expressa de lei.

Na representação apresentada foi dito que segue:

“No dia 16/12/2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a aprovação da vacina Comirnaty para imunização contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Foram realizadas análises técnicas de dados e estudos clínicos pelo laboratório da Pfizer. Ao anunciar a decisão, a Agência informou que foram consultados especialistas externos para avaliação, tendo participado integrantes da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O Comunicado Oficial ao Público, constante no documento SEI ANVISA 17126951, possui informações relevantes sobre a vacinação dessa faixa etária, cujos trechos são transcritos a seguir: Assim, embora o percentual de doenças graves entre os casos pediátricos seja pequeno, à medida que o número de infecções aumenta, também aumentará o número de crianças que ficarão gravemente doentes. Pelo menos 1,9 milhões de crianças de 5 a 11 anos foram infectadas com SARS-CoV-2 e mais de 8.300 delas foram hospitalizadas com um terço necessitando de cuidados intensivos. Quase 100 crianças de 5 a 11 anos morreram, fazendo da COVID-19 uma das principais causas de morte nessa faixa etária. As taxas de hospitalização entre crianças de 5 a 11 anos são 3 vezes maiores para crianças negras, hispânicas ou nativas americanas do que para crianças brancas, com taxas de 45 a 50 por 100.000 crianças versus 15 por 100.000 crianças, respectivamente. Dados de adolescentes sugerem que a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, provavelmente, evitará a maioria das hospitalizações e mortes. No Brasil, segundo estudo publicado pela Fiocruz, até o mês de agosto de 2021, foram notificados 16.246 casos de crianças hospitalizadas por COVID-19, o que representa 17% do total hospitalizações no país. Nesse mesmo período, 1.195 óbitos por COVID-19 de crianças e adolescentes na faixa de 0 a 19 anos foram confirmados. Vale ressaltar que o número de óbitos por COVID-19 na infância e na adolescência até agosto de 2021 foi praticamente o mesmo que o notificado em todo o ano de 2020, apesar de representar uma pequena parcela dos óbitos totais (1,5%). (…) Nas últimas semanas, as autoridades reguladoras de diferentes partes do mundo concluíram pela aprovação da Vacina Cominarty (Pfizer/Wyeth) para imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. (…)

Recomendações Assim, considerando a aprovação anunciada hoje, pela Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED), para ampliar o uso da vacina Comirnaty (Pfizer/Wy eth) para imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos, bem como as diferenças na apresentação, formulação, dose e volume a ser administrado em crianças, é oportuno tecer recomendações ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Na avaliação dos riscos e benefícios para a saúde pública e individual, verificouse que, para que seja implementada a vacinação infantil, recomenda se que seja considerada a aceitabilidade, a viabilidade da implementação e o impacto na equidade e no acesso da s vacinas pelos grupos prioritários. Assim como em outras faixas etárias, as crianças com idade entre 5 e 11 anos em risco de desenvolver a forma grave da COVID19 devem ser consideradas como grupo prioritário para vacinação. A vacina Comirnaty aprovada para crianças é administrada em duas doses de 10 microgramas com três semanas de intervalo. Tratase de um terço da dose administrada a adolescentes e a adultos. Assim, crianças com 5 anos ou mais poderão ser vacinadas contra o novo coronavírus (SARSCoV2) de acordo com as recomendações de vacinação do governo federal. Importante ressaltar que cabe ao Ministério da Saúde do Brasil a decisão quanto à conveniência e oportunidade para a inclusão dessa vacina no Programa Nacional de Imunização PNI. Dessa for ma, quando e se o Ministério da Saúde decidir pela inclusão da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade, registro aqui as recomendações para que o faça atentando às seguintes condições: 1. que a vacinação das crianças nessa faixa etária seja inici ada após treinamento completo das equipes de saúde que farão a aplicação da vacina, uma vez que a grande maioria dos eventos adversos pósvacinação é decorrente da administração do produto errado à faixa etária, da dose inadequada e da preparação errônea d o produto; 2. que a vacinação de crianças seja realizada em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos, em ambiente acolhedor e seguro para a população; 3. quando da vacinação nas comunidades isoladas, por exemplo nas aldeias indígenas, sempr e que possível, que a vacinas de crianças seja feita em dias separados, não coincidentes com a vacinação de adultos; 4. que a sala em que se dará a aplicação de vacinas contra a COVID19, em crianças de 5 a 11 anos, seja exclusiva para a aplicação dessa v acina, não sendo aproveitada para a aplicação de outras vacinas, ainda que pediátricas. Não havendo disponibilidade de infraestrutura para essa separação, que sejam adotadas todas as medidas para evitar erros de vacinação; 5. que a vacina Covid19 não sej a administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias; 6. que seja evitada a vacinação das crianças de 5 a 11 anos em postos de vacinação na modalidade drive thru; 7. que as crianças sejam acolhidas e permaneçam no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos após a aplicação, facilitando que sejam observadas durante esse breve período; 8. que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, informem ao responsável que acompanha a criança sobre os principais sintomas locais esperados (por exemplo, dor, inchaço, vermelhidão no local da injeção) e sistêmico (por exemplo, febre, fadiga, dor de cabeça, calafrios, mialgia, artralgia) outras reações após vacinação, como linfadenopatia axilar localizada no mesmo lado do braço vacinado foi observada após vacinação com vacinas de mRNA COVID-19. [que os pais ou responsáveis sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina; 10. que os profissionais de saúde, antes de aplicarem a vacina, mostrem ao responsável que acompanha a criança que se trata da vacina contra a COVID-19, frasco na cor laranja, cuja dose de 0,2ml, contendo 10 mcg da vacina contra a COVID-19, Comirnaty (Pfizer/Wyeth), específica para crianças entre 5 a 11 anos, bem como seja mostrado a seringa a ser utilizada (1 mL) e o volume a ser aplicado (0,2mL); . que um plano de comunicação sobre essas diferenças de cor entre os produtos, incluindo a utilização de redes sociais e estratégias mais visuais que textuais, seja implementado; que seja considerada a possibilidade de avaliação da existência de frascos de outras vacinas semelhantes no mercado, que sejam administradas dentro do calendário vacinal infantil, e que possam gerar trocas ou erros de administração; que as crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose, permaneçam com a dose pediátrica da vacina Comirnaty; . que os centros/postos de saúde e hospitais infantis estejam atentos e treinados para atender e captar eventuais reações adversar em crianças de 5 a 11 anos, após tomarem a vacina; que seja adotado um programa de monitoramento, capaz de captar os sinais de interesse da farmacovigilância; . que sejam mantidos os estudos de efetividade das vacinas para a faixa etária de 5 a 11 anos; e . adoção de outras ações de proteção e segurança para a vacinação das crianças, a critério do Ministério da Saúde e dos demais gestores da saúde pública. Logo em seguida ao anúncio da Anvisa, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou sobre o tema em sua live semanal, transmitida pela plataforma YouTube, comunicando que solicitou extraoficialmente o nome dos servidores que aprovaram a vacina para que as pessoas tomem conhecimento e formem os seus juízos. Ainda, Jair Bolsonaro fez a leitura do comunicado da Anvisa apenas do trecho em que são apontadas possíveis reações da vacina, colocando em dúvida a eficácia e seriedade do trabalho desenvolvido pelo órgão nacional de vigilância sanitária. As declarações do Senhor Jair Bolsonaro motivaram pedidos de proteção por parte da Anvisa aos servidores, diante das ameaças sofridas. Na oportunidade, foram acionados o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral da República (PGR), Polícia Federal e Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Em sequência, no dia 19/12, o Presidente disse ter pedido ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que os pais e responsáveis de menores de 12 anos tenham que assinar um termo de responsabilidade para vacinar as crianças, além da exigência de receita médica.2 Também em conversa com apoiadores, o presidente fez a seguinte declaração: Estamos trabalhando. Nem a tua é obrigatória, é liberdade. Criança é coisa muito séria. Não se sabe os possíveis efeitos adversos futuros. É inacreditável, desculpa aqui, o que a Anvisa fez. Inacreditável3 Nessa mesma perspectiva, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que será realizada audiência pública para avaliação da decisão da Anvisa, a ser realizada em 04/01/20214. A lentidão promovida pelos denunciados fica evidente na própria fala do Ministro ao dizer que o Governo Federal não tem pressa para vacinar crianças contra a Covid-19.

V – O CRIME DE PREVARICAÇÃO

O que é um crime de prevaricação?

Prevaricar é a infidelidade ao dever de oficio. É o descumprimento de obrigações atinentes à função exercida.

Na forma do artigo 319 do Código Penal, de 3 (três) maneiras o agente poderá realizar o delito. Duas delas de natureza omissiva (retardando ou omitindo o oficio). Outra, de feição comissiva, praticando ato contrário a disposição expressa de lei.

O fato pode ser objeto, por certo, além de responsabilidade no âmbito penal, de condenação no campo civil da improbidade, à luz dos artigos 11(violação de lei ou de princípio) e 12, III, da Lei n. 8.429/92.

O elemento subjetivo é o dolo genérico ou especifico. O primeiro consiste na vontade livremente endereçada à realização de qualquer das condutas referenciadas na norma. O dolo específico consiste na finalidade de o funcionário satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Se há interesse pecuniário o crime é de corrupção passiva.

Na forma comissiva pode ocorrer tentativa.

O crime é de menor potencial ofensivo.

Destaco aqui que a jurisprudência no sentido de que não se pode reconhecer o crime de prevaricação na conduta de quem omite os próprios deveres por indolência ou simples desleixo, se inexistente a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (JUTACRIM 71/320) e ainda outro entendimento no sentido de que ninguém tem a obrigação, mesmo o policial, de comunicar à autoridade competente fato típico a que tenha dado causa, porque nosso ordenamento jurídico garante ao imputado o silêncio e até mesmo a negativa de autoria (RT 526/395).

Qual, afinal, qual o ato contrário à disposição expressa de lei? Que lei é essa?

A Lei nº 14.124, de 2021, define o seguinte sobre a vacinação: Art. 13. A aplicação das vacinas contra a covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a substituí-lo. § 1º O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de que trata o caput deste artigo, é o elaborado, atualizado e coordenado pelo Ministério da Saúde, disponível em sítio oficial na internet. § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput deste artigo somente ocorrerá após a autorização excepcional de importação, ou a autorização temporária de uso emergencial, ou o registro sanitário de vacinas concedidos pela Anvisa. § 3º Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal ficam autorizados a adquirir, a distribuir e a aplicar as vacinas contra a covid-19 registradas, autorizadas para uso emergencial ou autorizadas excepcionalmente para importação, nos termos do art. 16 desta Lei, caso a União não realize as aquisições e a distribuição tempestiva de doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. § 4º As gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade, independentemente da idade dos lactentes, serão incluídas como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.190, de 2021) § 5º As crianças e os adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade ou privados de liberdade serão incluídos como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, nos termos do regulamento, conforme se obtenha registro ou autorização de uso emergencial de vacinas no Brasil para pessoas com menos de 18 (dezoito) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 14.190, de 2021) (…) Art. 16. A Anvisa, conforme estabelecido em ato regulamentar próprio, oferecerá parecer sobre a autorização excepcional e temporária para a importação e a distribuição e a autorização para uso emergencial de quaisquer vacinas e medicamentos contra a covid-19, com estudos clínicos de fase 3 concluídos ou com os resultados provisórios de um ou mais estudos clínicos, além de materiais, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária, que não possuam o registro sanitário definitivo na Anvisa e considerados essenciais para auxiliar no combate à covid-19, desde que registrados ou autorizados para uso emergencial por, no mínimo, uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição em seus respectivos países:…..

Ao dar as costas ao artigo 13 da Lei 14.124, de 2021, os administradores referenciados poderiam ter praticado esse crime contra a Administração Pública?

Ainda que de forma omissiva os citados administradores teriam se negado a não dar cumprimento a recomendação da ANVISA?

Em tais hipóteses, será caso de o procurador-geral da República examinar o caso investigando a conduta referenciada.

De toda sorte o Brasil tem um compromisso de saúde para com a sua população infantil referenciada no histórico acima descrito.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado