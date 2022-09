A transparência e os Poderes da República: uma relação harmônica?

“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. O art. 2º da Constituição de 1988 estabelece a organização dos Poderes na administração do Brasil. Trata-se de organização política adotada por diversos países e que advém de reflexões de filósofos iluministas (séc. XVIII), como Montesquieu, que passaram a criticar o poder absoluto daquela época: criticavam a concentração de todo poder nas mãos de um governante.

A dinâmica da “tripartição dos poderes”, opôs-se ao “absolutismo monárquico” e trouxe uma nova configuração que buscou um mecanismo de equilíbrio e controle das atribuições de cada um. Cada poder possui suas competências e são responsáveis pela convivência harmônica entre si.

Tendo isso em vista, este artigo busca iniciar o debate sobre como os Poderes no Brasil se relacionam com a transparência pública.

É certo que nesta coluna já comentamos sobre este tema da transparência (governo aberto, dados abertos, acesso à informação) em uma perspectiva do Poder Executivo Federal: apontamos avanços normativos para assegurar o acesso à informação, bem como criticamos recentes decisões políticas que os ameaçam. Mas e os demais poderes? Como se encontra o Legislativo e o Judiciário nesse mesmo tema? Procuraremos referenciar brevemente iniciativas que efetivam o princípio da transparência pública, com ênfase no Poder Legislativo, bem como debater práticas que não corroboram com essa perspectiva.

Quanto ao Poder Legislativo, temos como seus representantes: o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do DF, e Câmaras de Vereadores. É por meio dessas casas que normas sobre o tema da transparência são discutidas e aprovadas.

Pelo Congresso Nacional (Câmara e Senado), já passaram leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Acesso à Informação, que (in)diretamente se vinculam à necessidade de os agentes públicos darem publicidade às decisões que tomam. No mesmo Congresso, há outras iniciativas aliadas ao meio digital, como portais da transparência, com publicação de dados abertos, orçamentos, atividade parlamentar, licitações e contratos. Na Câmara, há o LabHacker, laboratório que promove práticas inovadoras para transparência, possibilitando o chamado “Parlamento Aberto”. Há outras que, ao mesmo tempo em que conferem publicidade a propostas legislativas, incentivam a participação da população opinando sobre aprovar, reprovar ou alterar textos de projetos, como é o caso do e-Cidadania do Senado e o e-Democracia da Câmara.

Apesar desses destaques, há comportamentos recentemente institucionalizados que destoam dessa perspectiva. O orçamento secreto (emendas de relator) é um exemplo disso. Existem alguns tipos de emendas que os parlamentares podem solicitar para destinar recursos a obras e serviços em estados e municípios. Essa em específico, consiste no poder que o relator do orçamento passou a ter para decidir quem receberá recursos, sem exigir detalhamentos ou especificar finalidades. Em 2020 e 2021, não houve critérios pré-estabelecidos. O STF foi acionado e exigiu que fossem publicadas regras para dar transparência aos direcionamentos, bem como solicitou dados sobre as quantias já destinadas – o que não foi de todo seguido.

Quando entramos no cenário do Poder Legislativo regional e local, também encontramos dificuldades. Como exemplo, na pesquisa intitulada “Governança Digital e o Distrito Federal: tecnologias e informação”, coordenada pelo Observatório de Políticas Públicas da UnB[1], há relatos de deficiências na CLDF no acompanhamento de pedidos de acesso à informação, ausência de sistema para o controle desses pedidos, não publicação de relatórios.

Em ano eleitoral, é de grande relevância atentarmo-nos para propostas do Executivo (presidente, governadores) e do Legislativo (deputados e senadores) acerca desse tema. Quanto ao Judiciário, é preciso observar que este Poder tem o dever de publicizar seus atos (art. 93, IX, CF), seguir a transparência, e também de julgar casos em que este princípio é confrontado.

A Constituição e a Lei de Acesso à informação são precisas ao afirmarem que a Administração Pública de qualquer dos Poderes deve seguir o princípio da publicidade (art. 37, CF); bem como órgãos públicos de qualquer dos Poderes devem observar os procedimentos de acesso à informação (art. 1º, LAI).

Então haveria harmonia? Podemos dizer que essa harmonia ainda é algo a ser alcançado. Percebe-se maior visibilidade e cobrança da sociedade em relação ao Executivo, mas o Legislativo e o Judiciário também têm responsabilidades. Justamente a fiscalização da população, pesquisadores, servidores e gestores pode ser a peça que falta para que haja equilíbrio nessa relação.

[1]O objetivo da pesquisa foi analisar como o acesso à informação é efetivado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Distrito Federal e quais instrumentos e recursos eram empregados nessa finalidade.

*Murilo Borsio Bataglia, professor da Universidade de Brasília (CEAM/IPOL/UnB). Doutorando e Mestre em Direito pela UnB (PPGD/UnB)

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

