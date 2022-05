A toque de caixa, Câmara prepara aprovação do ‘Código de Defesa do Sonegador’

De tempos em tempos aparece no parlamento um Código de Defesa do Sonegador, travestido de Código de Defesa do Contribuinte. Não é propriamente uma novidade. Mas até hoje nenhum deles havia sido tão ousado nos seus objetivos. Se aprovado o PLP 17/2022, conforme proposto pelo Deputado Felipe Rigone (União Brasil/ES), serão destruídas todas as balizas jurídicas e os valores que inspiraram o Código Tributário Nacional, que prima pela supremacia do interesse público sobre o interesse do particular.

Até recentemente esse conceito era considerado natural, autoexplicativo, pois é o Estado quem propicia, por meio dos tributos arrecadados, todas as políticas públicas em benefício da coletividade. Por essa mesma concepção, a Constituição Federal reconheceu a Administração Tributária como atividade essencial ao funcionamento do Estado.

O projeto do parlamentar teve sua tramitação aprovada em regime de urgência – e de forma preocupante, apresentado por 32 deputados de diferentes partidos -, sob o falso pretexto de “garantir direitos e deveres oferecendo mais proteção para o Estado e para o contribuinte”.

Uma de suas medidas retira da Receita Federal a possibilidade de acesso à movimentação financeira dos contribuintes, anulando a prerrogativa prevista na lei complementar 105/2001 de a autoridade tributária utilizar a chamada Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), sempre que o contribuinte se recusar a fornecê-las. Ou seja: o contribuinte tem obrigação legal de informar ao Fisco, mas o Fisco não poderá conferir se os dados informados estão condizentes com a realidade. Um retrocesso de 20 anos, na contramão do que países minimamente civilizados têm praticado.

Há uma miríade de medidas impeditivas que, na prática, destroem a fiscalização tributária e inviabiliza por completo o trabalho de combate à sonegação exercido pelos auditores fiscais. Dentre elas, fica vedada a possibilidade de suspensão ou cancelamento do CNPJ até que haja decisão definitiva do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o que em média pode levar 10 anos. Enquanto isso, o CNPJ inadimplente contumaz ficará bem tranquilo, destruindo a concorrência que paga seus impostos. O projeto cria embaraços jurídicos para a apreensão de mercadorias, para as multas graves nos casos de fraude, dolo e simulação, e retira a faculdade do Fisco pedir auxílio policial em suas operações. O histórico de atentados e homicídios contra auditores fiscais da Receita Federal é maior do que a delegados de polícia federal, o que por si só evidencia a necessidade de maior segurança, e não o contrário.

Há ainda a redução do prazo de prescrição de 5 para 3 anos. Ou seja, depois de 3 anos o sonegador e o inadimplente não poderão ser cobrados, e ficam ficha limpa. E para encerrar com chave de ouro, há previsão de indenização caso ao final a autuação seja revisada pelo CARF. Há dois anos, em uma articulação do hoje presidente da Câmara, Deputado Artur Lira, na MP 899, foi extinto o chamado voto de qualidade no CARF, uma regra existente há mais de 80 anos. O empate no CARF passou a ser considerado vitória do particular contra a Fazenda, lembrando que metade do CARF é composto por julgadores indicados pelas grandes confederações empresariais.

A quem interessa uma fiscalização fraca, sem instrumentos para separar o joio do trigo, incapaz de identificar e de punir os casos de sonegação, de fraude e simulação, de cobrar os tributos devidos dos sócios, de quem de fato fruiu o benefício de não ter pago os tributos devidos? Com certeza não é para atender os bons contribuintes que esse projeto se presta. Ao contrário, na medida em que a fiscalização se enfraquece, menor o risco do sonegador e maiores os valores que deixarão de entrar nos cofres públicos, fazendo com que aqueles que já pagam altos impostos sejam chamados a pagar ainda mais.

As contas públicas funcionam como um grande condomínio. Se parte dos condôminos não paga, sobra para os que pagam cobrir a diferença. O que se espera é que o síndico seja rigoroso com os inadimplentes, não que faça vistas grossas ou lhes beneficie com descontos e parcelamentos. No nosso grande condomínio chamado Brasil é isso que os governos têm feito ao longo dos últimos 20 anos, premiando devedores e sonegadores, principalmente os grandes com maior capacidade contributiva, com programas de parcelamento e descontos, que agora se tornaram recorrentes com a transação tributária.

O Código de Defesa do Contribuinte de que o país precisa deveria nos aproximar dos modelos de Administração Tributária dos países da OCDE, a começar pela verificação, com rigor científico, sobre quais são as causas de sucesso daqueles modelos. Em todos os casos, o Fisco desses países tem mais poder de fiscalização e cobrança (e não menos) do que o Fisco brasileiro. Em todos eles, os crimes fiscais são considerados graves, puníveis com penas próximas às da corrupção. Aqui no Brasil, ao sonegador basta pagar. Melhor, basta parcelar, aderir a um Refis que a consequência penal é arquivada.

Se com o arcabouço legislativo atual já temos uma sonegação estimada em mais de 20% dos tributos devidos, com o referido projeto, a tendência será esse número dobrar em poucos anos, fazendo com que os impostos recaiam cada vez mais sobre os ombros dos brasileiros que honram suas obrigações com o Fisco.

*Kleber Cabral, vice-presidente da Unafisco Nacional