A tirania e a criminalização da advocacia

“Quando o poder dirige a sua mira para o bem

pessoal de quem o exerce, já degenerou em tirania.”



“O poder sem moral transforma-se em tirania.”

Jaime Balmes

(filósofo, teólogo espanhol. Sociólogo político)

A Constituição da República preceitua que o exercício da advocacia está inserido dentre as funções essenciais à justiça brasileira, sendo o advogado considerado indispensável à administração da justiça, inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei (artigo 133 da CRFB).

Não se pode perder de vista, sob pena de inviabilizar a atividade dos advogados, que também é a garantia essencial contra eventuais excessos de instituições investidas na função de investigar, processar e julgar, sob pena de violação do referido dispositivo constitucional. A garantia do exercício e liberdade da atuação do advogado é o pilar para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Nesta toada, é inadmissível ver os repetidos abusos praticados por integrantes mais afoitos da CPI da Covid contra advogados de testemunhas ou investigados. Sem dados concretos para confirmar teses, muitas vezes conspiratórias, outras voluntariosas, alguns senadores (não todos) buscam intimidar os profissionais que ali estão, naquelas sessões, para assegurar direitos mínimos às pessoas submetidas a longos e desgastantes interrogatórios. Não basta o constrangimento de responder perguntas insinuativas ou ouvir acusações infundadas, a todo o tempo são ameaçados de prisão, quando não respondem exatamente o que algum desses integrantes pretendem ouvir. Com sede de sangue, alguns investigadores querem mais.

Vimos o espetáculo midiático do cerceamento da defesa se repetir contra os advogados Alan Diniz de Ornelas (do motoboy Ivanildo Gonçalves Silva), Túlio Silveira, (da Precisa Medicamentos) e Flavio Pansieri, (do deputado Ricardo Barros), entre outros. A lista é longa. Quase todas as vezes que um do advogado fez qualquer movimento para esclarecer dúvidas ou evitar exposição indevida do cliente, um ou outro senador apareceu, algumas vezes aos berros, para impor silêncio. “Se o advogado quiser depor no lugar do cliente, que venha depor”, virou um bordão nas sessões da CPI.

O ápice do desmando foi a ameaça ao respeitável colega Alberto Toron, que aliás de forma brilhante discorreu em sua obra “Prerrogativas profissionais do advogado”, sobre a importância de se respeitar tais prerrogativas, quando foi ameaçado na CPI por um Senador ao fazer uso da palavra ao ser interpelado de forma descortês e deselegante (pra dizer o mínimo), fazendo piada quando da oitiva de seu cliente. Talvez tenha faltado ao nobre Senador a leitura da citada obra que aborda de forma didática o tema.

Naquela Casa Legislativa os trabalhos são exercidos através do temor ao ponto da Ordem dos advogados do Brasil ter que acionar o Supremo Tribunal Federal, fato esse nunca antes ocorrido, para garantir o uso da palavra ao advogado, ou seja, fazer valer o que dispõe a Lei, pasme-se, dentro do Senado Federal. Gravíssimo!

No capítulo mais recente desta triste saga, a CPI decidiu convocar a advogada Karina Kufa só porque dois dos investigados pela comissão se conheceram num churrasco na casa dela. A CPI não trouxe a público até o momento nenhum elemento que incrimine, ou mesmo que coloque sob suspeição, a conduta da advogada. Alguns senadores fizeram grande barulho, ganharam manchetes, mas nada acrescentaram, além da patética informação de um churrasco oferecido pela advogada. Essa conduta apenas ratifica que a convocação de Karina Kufa não passa de uma tática para atingir o presidente da República que, todos sabemos, é o alvo central desta CPI. As eleições de 2022 é que estão no centro do jogo e não, necessariamente, o combate à pandemia do coronavírus.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) percebeu a manobra e rapidamente se posicionou emitindo Nota oficial contra os desmandos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) *. O direito de defesa, de quem quer que seja, não pode ser submetido aos caprichos de uma disputa política.

A CPI tem competência legal e capacidade operacional para fazer as investigações que considera necessárias sobre a pandemia. As CPIs são instrumentos de fiscalização do Parlamento. Mas, por concentrar poderes típicos da polícia, do ministério público e da justiça, a CPI deve se conduzir com sobriedade, sob o risco de se converter num tribunal de exceção, um palanque midiático para destruir reputações, uma máquina a desserviço de todos, bem como tencionar o ambiente político, sem qualquer ganho para a sociedade. Todo excesso e tirania devem ser combatidos. A lei é para todos, até mesmo para os que vivem à margem dela.

*Ordem dos Advogados do Brasil, Nacional, Nota sobre intimação de advogados para serem ouvidos na CPI do Senado; 04 de setembro de 202: Disponível em: https://www.oab.org.br/noticia/59107/nota-sobre-a-intimacao-de-advogados-para-serem-ouvidos-na-cpi-no-senado

*Luciana Pires, advogada criminalista