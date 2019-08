A tese que assombra a Lava Jato Assista à sustentação oral do criminalista Alberto Zacharias Toron na sessão de terça, 27, da 2.ª Turma do Supremo, que, por três votos a um, anulou a condenação do ex-presidente da Petrobrás Aldemir Bendine e abre caminho para outros 143 apenados da maior operação já deflagrada no país contra a corrupção